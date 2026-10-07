کد خبر: 1383381
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

دولت فرانسه مدارس را تعطیل کرد

جوان آنلاین: با افزایش نارضایتی‌ها از عملکرد دولت در حوزه آموزش، اعتراضات و درگیری‌ها در فرانسه شدت گرفته و در پی محاصره مدارس، دبیرستان‌های این کشور تعطیل شده‌اند. 
درحالی‌که پلیس فرانسه تلاش کرد با استفاده از برخورد‌های قهرآمیز به اعتراضات دانش‌آموزان پایان دهد، این اقدامات نتیجه عکس داده و اکنون شمار بیشتری از مردم این کشور به جمع معترضان پیوسته‌اند. از این‌رو، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه هم‌زمان با ادامه اعتراضات سراسری با هدف اصلاح نظام ‏آموزشی، کلاس‌های دبیرستان را در سراسر فرانسه تا پایان هفته تعطیل کرد. به گزارش الجزیره، روز ‏سه شنبه در حالی که صد‌ها هزار نفر در شهر‌های مختلف برای درخواست بهبود نظام آموزشی، از جمله ‏جایگزینی معلمان غایب، افزایش زمان استراحت برای صرف ناهار و تغییر مدت‌زمان روز درسی ‏دست به تجمع زده بودند، پلیس به سمت معترضان مسدودکننده ورودی دبیرستان‌ها گاز اشک‌آور شلیک ‏کرد‎. ‎
 مقامات شمار معترضان در سراسر کشور را حدود ۲۵۰ هزار نفر اعلام کردند، اما برگزارکنندگان، تعداد ‏دانشجویان و فعالان حاضر را نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر برآورد کردند. علاوه بر پاریس، در شهر‌های مارسی، ‏نانت و لیون نیز معترضان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی که روی آنها نوشته شده بود «آن‌ها واقعاً به ‏فکر ما نیستند» و «بقا یا تحصیل» به خیابان‌ها آمدند. در شهر‌های استراسبورگ، لیون و رن، ‏اعتراضات به خشونت کشیده شد، پلیس گاز اشک‌آور شلیک کرد و معترضان در خیابان‌ها آتش روشن ‏کرده و اشیایی را به سمت نیرو‌های امنیتی پرتاب کردند‎. وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در اعتراضات سه شنبه ۴۸۸ نفر بازداشت و ۴۳ نفر از نیرو‌های پلیس و امنیتی ‏زخمی شدند‎. رویترز نیز با اشاره به موج خشونت‌های پلیس و بازداشت‌های گسترده، این اعتراضات را خشن‌ترین نوع آن در چند دهه اخیر در فرانسه توصیف کرده است. 
 ممنوعیت استفاده از نارنجک‌های صوتی
 با توجه به اینکه خشونت نیرو‌های امنیتی به تشدید اعتراضات دامن زده است، دولت تلاش کرده میزان استفاده از ابزار‌های سرکوب را تا حدودی کاهش دهد. لوران نونز، وزیر کشور فرانسه روز چهار‌شنبه اعلام کرد استفاده از نارنجک‌های صوتی در اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی تا اطلاع ثانوی متوقف می‌شود. این تصمیم پس از حادثه‌ای اتخاذ شد که روز دوشنبه، یک نوجوان ۱۵ ساله معترض از ناحیه دست دچار آسیب و قطع عضو شد و گسترش اعتراضات در روز سه شنبه نیز در واکنش به این اقدام بود. بسیاری از معترضان با سر دادن شعار و حمل پلاکارد، به عملکرد نیرو‌های امنیتی اعتراض کردند و برخی از مأموران پلیس را به استفاده بیش از حد از خشونت متهم کردند. 
با وجود گسترش دامنه اعتراضات و اصرار دانش‌آموزان بر تعطیلی مدارس تا تحقق خواسته‌هایشان، دولت فرانسه به جای ‏پذیرش مطالبات معترضان، تدابیر امنیتی را در پاریس و دیگر شهر‌ها افزایش داده است‎. افزایش بودجه آموزش و پرورش، استخدام معلمان و کارکنان بیشتر، کاهش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها، بهبود وضعیت ‏ساختمان‌ها و امکانات مدارس، کاهش ساعات طولانی حضور در مدرسه، اصلاح نظام پذیرش دانشگاهی و افزایش امکانات ‏بهداشتی و رفاهی مدارس از جمله مهم‌ترین مطالبات مطرح شده دانش‌آموزان هستند.
از آنجا که فعلاً گشایشی برای بهبود اوضاع در کار نیست، لذا اتحادیه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی از معترضان خواسته‌اند روز‌های چهار‌شنبه نیز اعتصاب و تعطیلی مدارس را ادامه دهند و ‏برای روز پنج شنبه نیز فراخوان تجمع جدیدی تحت عنوان «مرحله چهارم» داده‌اند. امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه هم در سایه تشدید اعتراضات داخلی و برای بررسی تحولات جاری ‏خواهان برگزاری یک نشست فوق‌العاده با تعدادی از وزرای این کشور شد‎.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فرانسه ، اعتراضات ، آموزش
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