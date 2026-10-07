کد خبر: 1383367
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
جامعه » اخبار كلی

گردو چینی به قیمت جان

محمدرضا سوری

سقوط ۱۴۴ نفر هنگام گردو چینی در شهرستان‌های تویسرکان، ملایر، نهاوند و شهرستان بهار استان همدان و مرگ سه نفر از آنها، سقوط ۴۵ نفر هنگام گردو چینی از ابتدای شهریورماه در خراسان شمالی که منجر به جراحت شدید آنها شد، تنها نمونه کوچکی از حوادث سقوط افرادی است که تنها در دو استان کشور هنگام برداشت این محصول دچار حادثه شدند. با وجود اینکه آمار دقیقی از حوادث ناشی از برداشت گردو در مورد سایر استان‌هایی که در آنها این محصول کاشت می‌شود، وجود ندارد، اما می‌توان حدس زد که تعداد قابل‌توجهی از افراد بر اثر این حوادث مصدوم، معلول یا کشته می‌شوند. هر ساله از ابتدای شهریورماه که برداشت گردو در برخی از استان‌های کشور آغاز می‌شود، شاهد آمار قابل‌توجهی از کارگران هستیم که دچار حادثه می‌شوند. این سقوط‌ها اغلب به خاطر استفاده از روش‌های سنتی و رعایت نکردن اصول ایمنی اولیه رخ می‌دهد. 
سقوطی که یا جان کارگر را می‌گیرد یا او را دچار ضایعه نخاعی می‌کند و علاوه بر تأثیر روانی بر خود و خانواده‌اش، هزینه‌های درمانی هنگفتی هم در پی دارد. 
این اتفاقات ناگوار در حالی است که بار‌ها در این خصوص هشدار‌های لازم داده شده می‌شود. بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد باغداران عمدتاً از کارگران متخصص در این زمینه استفاده نمی‌کنند و به دلیل مبتدی بودن کارگر موجب شده تا در بسیاری از موارد شاهد شکستن دست و پا و آسیب‌های نخاعی تا مرگ در برخی موارد باشیم. همچنین توصیه می‌شود افرادی که سابقه مصرف دارو‌های فشار خون، مغز و اعصاب یا دیابت دارند از رفتن به بالای درخت خودداری کنند. برای کاهش این حوادث استفاده از کابل‌های نگهدارنده، کلاه ایمنی، کفش مناسب، کمربند مهاری و تجهیزات و نردبان‌های مناسب از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند در زمینه کاهش تلفات مؤثر باشد. علاوه بر این، یکی از روش‌های پیشگیری سقوط از درخت استفاده از شیوه‌های نوین از جمله سرشاخه‌کاری گردو است، چراکه در این شیوه از پرورش، ارتفاع درخت کم و محصول آن چند برابر می‌شود؛ همچنین از بروز حوادث هنگام گردو تکانی جلوگیری می‌شود. 
از آنجا که استفاده از روش‌های سنتی برای گردو تکانی خطرآفرین است، به جای آن می‌توان از دستگاه‌های جدید و به‌روز برای تکاندن درخت گردو استفاده کرد که در این شیوه شوکی به درخت گردو وارد شده و در کمتر از ۳۰ ثانیه محصول آن به پایین درخت می‌ریزد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: گردو ، چین ، حوادث
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