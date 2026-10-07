کد خبر: 1383365
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
ورزش » ساير
هری کین برای توخل اسطوره است

ماتادور‌های شکست‌ناپذیر

1 ماتادور‌ها با عبور از سد کروات‌ها و حفظ رکورد شکست‌ناپذیری، دومین تیم صعودکننده به یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌های اروپا لقب گرفتند. 
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: ماتادور‌ها با عبور از سد کروات‌ها و حفظ رکورد شکست‌ناپذیری، دومین تیم صعودکننده به یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌های اروپا لقب گرفتند. 
هفته چهارم مرحله گروهی این رقابت‌ها به پایان رسید و تیم‌های ملی اسپانیا و انگلیس حریفان‌شان را شکست دادند. 
بعد از پرتغال، اسپانیا نیز با ۱۲ امتیاز صعودش به دور بعدی لیگ ملت‌ها را قطعی کرده و ماه آینده با آرامش بیشتری رودرروی چک و انگلیس قرار خواهد گرفت. شاگردان لوئیز دلافوئنته در حالی چهارمین برد متوالی خود را در لیگ ملت‌ها به دست آوردند که در مصاف با کرواسی یک نیمه از میزبان عقب بودند. کروات‌ها که مقابل آلمان با هفت گل تحقیر شدند، با گل دقیقه ۱۷ ایوان پریشیچ از لاروخا پیش افتادند و مرینو تازه در دقیقه ۶۶ گل تساوی را زد. گل دوم و برتری اسپانیا را نیز همین بازیکن در دقیقه ۸۸ به ثمر رساند تا خیال ماتادور‌ها از صعود راحت شود و کرواسی هم سه امتیازی در رده سوم باقی بماند. 
دلافوئنته، سرمربی اسپانیا، در تمجید از بازیکنانش گفت: «این بازیکنان فوق‌العاده هستند و هیچ‌گاه دست از تلاش نمی‌کشند. خودم هم از تلاش آنها متعجب می‌شوم. با توجه به فضای موجود باید موانع را پشت سر بگذاریم. در نیمه دوم برتری خودمان را نشان دادیم. این پیروزی ارزش بسیار زیادی دارد. مرینو یکی از بهترین بازیکنان جهان در پست خودش است. او کیفیت لازم برای بازی در هر تیمی را دارد. می‌داند در چنین لحظاتی از مسابقه چه کاری انجام دهد. او یک ویژگی مهم به نام گلزنی در بازی‌های مهم دارد. به بردن ادامه می‌دهیم. ۴۲ بازی متوالی شکست نخورده‌ایم و می‌خواهیم این روند را ادامه بدهیم. داشتن چنین بازیکنانی برای ما باعث افتخار و یک شانس بزرگ است. تیم کاملی هستیم و شکست دادنمان دشوار به نظر می‌رسد. از عملکرد همه خوشحالم، اما گاهی بعضی بازیکنان بیش از حد زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند و وقتش رسیده ارزش آنها بیشتر دیده شود، در حالی که بازیکنان ما سیری‌ناپذیر هستند. بیشتر و بیشتر می‌خواهند و به چیزی جز برد رضایت نمی‌دهند. اگر همه کار‌ها را درست انجام دهید به برد نزدیک‌تر می‌شوید. به قهرمانی جهان قانع نیستیم. هنوز جای پیشرفت وجود دارد.»
 درخشش هری کین
کاپیتان هری کین در شب پیروزی سه‌شیر‌ها برابر چک دو گل از سه گل تیمش را زد و تعداد بازی‌های ملی‌اش به ۱۲۵ رسید. کین با ۹۱ گل ملی به رکورد پیتر شیلتون رسید و برای شکستن این رکورد به تلاشش ادامه می‌دهد. برد ۳ بر صفر انگلیس را با ۹ امتیاز در رده دوم گروه سوم نگه داشت تا این تیم در دو بازی باقی‌مانده برای صعود به‌عنوان تیم دوم بجنگد. توماس توخل با اعلام رضایت از نتایج به دست آمده، ابراز امیدواری کرد هری کین در فیفادی بعدی رکورد شیلتون را بشکند: «فکر می‌کنم تعداد بازیکنان بیشتری برای حضور در تیم ملی پیش‌روی ماست و این موضوع بعد از یک تورنمنت بزرگ اهمیت زیادی دارد. ما این رقابت را با جاه‌طلبی زیادی از سر گرفتیم. بنابراین موظفیم تعادل درستی بسازیم. بعد از یک تورنمنت بزرگ، همیشه مهم است رو به جلو برویم. حالا همین شرایط را داریم. همه‌چیز همیشه به بازیکنان در اردو مربوط می‌شود. بازیکنان بار دیگر یک اردوی بسیار منحصر‌به‌فرد شکل دادند و رقابت ادامه دارد. هری کین همیشه وظیفه‌اش را انجام می‌دهد. او بار‌ها و بار‌ها خودش را نشان داده، در این بازی نیز دوباره عملکرد بسیار خوبی داشت. او می‌خواست در هر چهار مسابقه از ابتدا به میدان برود. یک کاپیتان فوق‌العاده است و امیدوارم در اردوی بعدی، دو بازی ملی دیگر به تعداد بازی‌هایش اضافه کند. نمی‌دانم بهترین محسوب می‌شود یا نه، اما کین اسطوره فوتبال انگلیس به حساب می‌آید. امیدوارم سلامت بماند و رکورد را به نام خودش ثبت کند. او الهام‌بخش افراد بسیار زیادی است و یک الگوی فوق‌العاده و شایسته تمام این تحسین‌هاست.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مسابقات ، فوتبال ، فوتبال اروپا
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