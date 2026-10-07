 چشم استقلال به جایگاه تراکتور 

جوان آنلاین: درست ۲۵ روز قبل بود که کرکره رقابت‌های لیگ برتر به دلیل مسابقات نماینده‌های ایران در لیگ نخبگان و سطح۲ آسیا، حضور تیم فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا و همچنین فیفادی مهرماه پایین کشیده شد. تعطیلاتی که برای برخی تیم‌ها که نتوانسته بودند به هماهنگی لازم برسند زمان مناسبی بود برای جبران مافات. همچنین برای تیم‌هایی که با نتایج غیرمنتظره راهی تعطیلات شدند.

هفته هشتم عصر امروز با برگزاری شش دیدار رسماً آغاز می‌شود. هفته‌ای که بی هیچ شک و تردیدی حساس‌ترین دیدار نخستین روز آن میزبانی تراکتور از استقلال در تبریز است. دیداری که سوت آغاز آن ساعت ۱۷ به صدا درمی‌آید.

شاگردان نکونام برخلاف روند خوبی که در پیش گرفته بودند، با شکستی ناباورانه مقابل قعرنشین لیگ به استقبال تعطیلات رفتند. نتیجه‌ای دور از انتظار که حاشیه امنیت سرخپوشان تبریزی را از بین برد، اما باعث صعود چندپله‌ای استقلال خوزستان شد. صدالبته که شکست در هفته هفتم، تنها ناکامی شاگردان نکونام نبود و تراکتور نخستین بازی خود در لیگ نخبگان را نیز با شکست مقابل شباب‌الاهلی به پایان برد. نکونام، اما سه هفته زمان داشت برای بازگرداندن روحیه و انگیزه از دست رفته شاگردانش برای بازی حساس هفته هشتم با استقلال. تیمی که نه فقط با پایان دادن به نوار تساوی‌هایش (برتری مقابل پیکان) راهی تعطیلات شد که در نخستین بازی خود در لیگ نخبگان هم با برتری پرگل برابر السد رسماً شاهکار کرد و هوادارانش را امیدوار، چراکه استقلال به واسطه کسب ۱۵ امتیاز از چهار برد و سه تساوی است که در رده دوم جدول (یک پله پایین‌تر از تراکتور) قرار دارد و در صورت کسب پنجمین برد این فصل می‌تواند طعم صدرنشینی را بچشد. هرچند که کسب هر سه امتیاز این بازی از تراکتور نمی‌تواند کار ساده‌ای باشد، مگر آنکه حواشی اخیر، از ماجرای سربازی بیرانوند گرفته تا درگیری مدیرعامل تراکتور با عضو هیئت رئیسه در برنامه زنده تلویزیونی و عدم نتیجه‌گیری این تیم در آخرین بازی لیگ و نخستین بازی لیگ نخبگان کار دست سرخپوشان تبریزی بدهد. در واقع امروز بهترین فرصت برای استقلال است که با به زیر کشیدن تراکتور، جای این تیم را در صدر جدول بگیرد.

در دیگر بازی‌های امروز دیدار تیم‌های آلومینیوم -ملوان، نساجی- ذوب‌آهن، گل‌گهر-استقلال خوزستان، سپاهان- فجرسپاسی و فولاد- مس شهربابک نیز برگزار می‌شود. اما در ادامه، رقابت‌های این هفته که قرار است طی سه روز برگزار شود، عصر جمعه نیز چادرملو با خیبر و پرسپولیس با نفت آبادان دیدار می‌کنند.

تارتار که در پنج بازی اخیر لیگ نتایج پرفرازونشیبی کسب کرده، بعد از تعطیلات نیم‌نگاهی به صدر دارد. شاگردان تارتار اگرچه فصل را خوب آغاز کردند، اما شکست برابر تراکتور و تساوی مقابل استقلال فاصله آنها را با صدر جدول افزایش داد. با وجود این تساوی‌های متوالی استقلال و نتایج غیرمنتظره تراکتور در هفته پنجم و هفتم باعث کاهش فاصله پرسپولیس با رقبایش شد، به‌طوری‌که پرسپولیس در آستانه مصاف با صنعت نفت آبادان در هفته هشتم با کسب ۱۳ امتیاز از چهار برد، یک مساوی و یک باخت در رده سوم قرار دارد. البته با یک بازی کمتر، چراکه فدراسیون طی تصمیمی غیرمترقبه بازی هفته هفتم پرسپولیس با خیبر را لغو کرد. دیداری که شاید اگر برگزار می‌شد پرسپولیس می‌توانست جایگاه خود را در جدول رده‌بندی ارتقا دهد و با شرایط بهتری از حریف آبادانی خود پذیرایی کند. هرچند تنها دغدغه تارتار در بازی عصر امروز که سوت آغاز آن را احمد محمدی ساعت ۱۷ عصر جمعه در ورزشگاه شهدای شهرقدس به صدا درمی‌آورد، فاصله‌اش با استقلال و تراکتور در جدول رده‌بندی نیست. مصدومیت قدیمی کنعانی‌زادگان و آسیب‌دیدگی دانیال ایری در آخرین بازی ملی‌پوش سرخپوشان در ناگویا (ترکیب تیم امید) حضور این دو مدافع را در مصاف با نفتی‌های آبادان منتفی کرده است. البته در نبود آنها احتمالاً شاهد زوج محمدمهدی زارع و حسین ابرقویی در ترکیب سرخپوشان هستیم، اما نمی‌توان منکر نگرانی تارتار بابت عدم حضور آنها بود. هرچند که اوضاع نفتی‌های آبادان به لحاظ مالی به شدت وخیم است، اما بی‌تردید نمی‌توان از اهمیت بازی با پرسپولیس و تأثیر آن در افزایش روحیه شاگردان نوری گذشت.