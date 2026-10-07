کد خبر: 1383356
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

اعتراف متحد نزدیک ترامپ به شکست در جنگ علیه ایران

6 پایگاه خبری آکسیوس به فایل صوتی دسترسی پیدا کرده که یکی از جمهوری‌خواهان ایالت تگزاس رسما به شکست آمریکا در جنگ علیه ایران اذعان و نسبت به تاثیر این جنگ و افزایش قیمت بنزین بر انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده ابراز تاسف می‌کند.

جوان آنلاین: طبق این فایل صوتی، کن پاکستون، نامزد جمهوری‌خواه مجلس سنا از ایالت تگزاس ماه گذشته در جلسه‌ای خصوصی از تاثیر جنگ علیه ایران و قیمت بنزین بر مبارزات انتخاباتی خود ابراز تاسف کرد و به گروهی از اهداکنندگان مالی گفت: من تصمیم‌گیرنده نیستم.

به گزارش ایسنا، آکسیوس عصر چهارشنبه گزارش داد: این یک اعتراف صریح از سوی یکی از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در مورد مسئله چالش‌برانگیزی است که جمهوری‌خواهان در این چرخه با آن مواجه هستند.

پاکستون، دادستان کل تگزاس در یک مراسم جمع‌آوری کمک‌های مالی پشت در‌های بسته در واشنگتن دی‌سی با اهداکنندگان و لابی‌گران صحبت کرده و این فایل صوتی توسط شخصی که در جلسه حضور داشت و مخالف پاکستون است در اختیار آکسیوس قرار گرفته است.

طبق این فایل صوتی، پاکستون در پاسخ به این سوال که چه مسائلی کارزار انتخاباتی او را «به عقب» رانده، گفت: مسئله تعرفه‌ها نیست. مسئله جنگ است، مسئله قیمت بنزین است، مسئله گازوئیل است!

او که سال‌هاست یکی از وفادارترین متحدان ترامپ به‌شمار می‌رود، در ادامه گفت: وقتی قیمت گازوئیل از ۶ دلار در هر گالن بیشتر می‌شود، مردم احساس فشار می‌کنند. قیمت سوخت، قیمت مواد غذایی و هر چیز دیگری را افزایش می‌دهد. مقرون‌به‌صرفه بودن بزرگترین مشکل ما است و به همین دلیل است که ما با اعداد و ارقام مشکل داریم. من فقط سعی می‌کنم راه‌هایی را پیدا کنم که بتوانم به مردم کمک کنم. این تنها راه است و می‌توانم قانون پیشنهاد دهم.

طبق فایل صوتی، وقتی یکی از شرکت‌کنندگان در این جلسه خصوصی اظهار داشت که پاکستون «نمی‌تواند جنگ را متوقف کند»، این جمهوری‌خواه پاسخ داد: درست است و هیچ کنترلی بر قیمت بنزین ندارم. بسیاری از عوامل در این رقابت فدرال غیرقابل کنترل هستند. من تصمیم نمی‌گیرم و نمی‌دانم چه چیزی پشت برخی از تصمیمات است.

دونالد ترامپ قرار است روز چهارشنبه با کن پاکستون در سن آنتونیو، دومین شهر بزرگ ایالت تگزاس طی تجمعی دیدار کند.

برچسب ها: ترامپ ، جنگ ، ایران
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