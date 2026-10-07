کد خبر: 1383355
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

ستاد حقوق بشر تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان را محکوم کرد

3 ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی فلسطین را محکوم کرد.

جوان آنلاین: ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکومیت حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و اماکن غیرنظامی فلسطین، اعلام کرد: هفتم اکتبر در شرایطی فرا می‌رسد که مردم فلسطین همچنان با پیامد‌های چندین دهه اشغال، سلب حقوق بنیادین، توسعه شهرک‌سازی، آوارگی و جابه‌جایی اجباری و حملات مستمر نظامی مواجه‌اند. تداوم حملات علیه مناطق مسکونی، مراکز درمانی و زیرساخت‌های حیاتی و محروم‌سازی مردم از نیاز‌های اساسی، نقض آشکار حقّ حیات و کرامت انسانی و مغایر با اصول مسلّم حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه حمایت از حق حیات، کرامت انسانی، امنیت و تعیین سرنوشت ملت‌ها، از اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است، تداوم جنایات و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین و کشتار غیرنظامیان را به‌شدت محکوم می‌کند.

هفتم اکتبر در شرایطی فرا می‌رسد که مردم فلسطین همچنان با پیامد‌های چندین دهه اشغال، سلب حقوق بنیادین، توسعه شهرک‌سازی، آوارگی و جابه‌جایی اجباری و حملات مستمر نظامی مواجه‌اند. تداوم حملات علیه مناطق مسکونی، مراکز درمانی و زیرساخت‌های حیاتی و محروم‌سازی مردم از نیاز‌های اساسی، نقض آشکار حق حیات و کرامت انسانی و مغایر با اصول مسلم حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. گزارش‌ها و یافته‌های نهاد‌های معتبر بین‌المللی نیز بار‌ها نسبت به وضعیّت غیرنظامیان فلسطینی و ضرورت رعایت حمایت‌های مقرر در حقوق بشردوستانه هشدار داده‌اند.

رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر، با تداوم سیاست اشغال و توسل به زور، نه‌تنها حقوق مسلم ملت فلسطین را نقض کرده، بلکه با گسترش دامنه اقدامات نظامی خود، امنیت و ثبات منطقه را نیز به‌طور جدی به مخاطره انداخته است. جنگ‌افروزی، حملات نظامی و کشتار غیرنظامیان نمی‌تواند تحت هیچ عنوانی توجیه‌کننده نقض حق حیات و سایر حقوق بنیادین انسان‌ها باشد.

این رویکرد تجاوزکارانه، در جریان حمله نظامی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران نیز نمود آشکاری یافت؛ حملاتی که مناطق مسکونی و اماکن غیرنظامی را در معرض آسیب قرار داد و به جان‌باختن شهروندان ایرانی، از جمله زنان و کودکان انجامید. نهاد‌های معتبر بین‌المللی، نسبت به پیامد‌های این حملات بر غیرنظامیان و کودکان ابراز نگرانی کرده و در خصوص رعایت الزامات حقوق بین‌الملل بشردوستانه موضع‌گیری کرده‌اند.

حمایت از حقوق ملت فلسطین و دفاع از حاکمیّت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، دو موضوع مرتبط با یک اصل بنیادین است: احترام به حق حیات، کرامت و امنیت ملت‌ها و مقابله با مصونیت عاملان نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه.

بر این اساس، جامعه بین‌المللی و نهاد‌های ذی‌صلاح بین‌المللی باید با کنار گذاشتن استاندارد‌های دوگانه، در برابر تجاوز، کشتار غیرنظامیان و نقض حقوق ملت‌ها موضعی مسئولانه و مؤثر اتخاذ کنند؛ سازوکار‌های بین‌المللی حقیقت‌یابی و مستندسازی را تقویت کرده و زمینه پاسخگویی عاملان جنایات و جبران خسارات قربانیان را فراهم آورند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از حقوق مسلم ملت فلسطین، از جمله حق تعیین سرنوشت، پایان اشغال و برخورداری از آزادی، امنیت و کرامت انسانی تأکید کرده و از جامعه جهانی می‌خواهد در برابر تداوم تجاوزات و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی و کشتار غیرنظامیان در فلسطین و منطقه سکوت نکند.

حقوق بشر، معیار گزینشی و ابزاری نیست؛ حقّ حیات و کرامت انسانی، متعلّق به همه ملّت‌هاست و باید بدون تبعیض و استاندارد دوگانه مورد حمایت قرار گیرد.

برچسب ها: ستاد حقوق بشر ، رژیم صهیونیستی ، فلسطین
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