کد خبر: 1383347
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

طنین فریاد «لبیک یا غزه» در پاکستان در سومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی

6 با سپری شدن سومین سال از عملیات قهرمانانه طوفان الاقصی علیه رژیم اشغالگر قدس و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، شهر‌های پاکستان امروز شاهد برپایی اجتماعات همبستگی با فلسطین بود و معترضان به جنایات نسل کشی علیه فلسطینیان شعار‌های مرگ بر آمریکا و اسرائیل سردادند.

جوان آنلاین: حامیان جبهه مقاومت فلسطین امروز در پاکستان در محکومیت تداوم جنایات رژیم اسرائیل با همدستی آمریکا علیه فلسطینیان و نیز تجدید عهد با رزمندگان عملیات طوفان الاقصی به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش ایرنا، احزاب سیاسی، گروه‌های مذهبی و دانشجویی همبستگی خود را با مردم غزه ابراز داشته و خواستار توقف همدستی آمریکا و اروپا با رژیم صهیونیستی در نسل کشی مردم غزه شدند.

تظاهرات بزرگ همبستگی با غزه به مناسبت سومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی امروز به اهتمام حزب جماعت اسلامی در شهر اسلام‌آباد برگزار شد.

شرکت کنندگان با در دست داشتن تصاویر شهدای محور مقاومت و پرچم فلسطین، همدستی آمریکا و اسرائیل در جنایات علیه مردم غزه را محکوم کردند.

حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی پاکستان به عنوان سخنران اصلی این برنامه سکوت مجامع بین‌المللی در قبال تداوم جنگ تجاوزکارانه رژیم نامشروع صهیونیستی در منطقه به ویژه نسل کشی فلسطینیان را محکوم و خواستار پایان رویکرد منفعلانه دولت‌های منطقه و جهان برابر جنایات اسرائیل شد.

در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب اجتماع باشکوه همبستگی با مردم فلسطین به اهتمام جنبش بیداری امت مصطفی (ص) برپا شد و شرکت کنندگان علیه آمریکا و اسرائیل شعار سردادند.

سخنرانان با محکومیت سازش برخی از کشور‌های منطقه با اسرائیل گفتند که مردم پاکستان تا پای جان ایستاده و هرگز برابر توطئه به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی تسلیم نخواهند شد.

به گزارش ایرنا، سه سال از آغاز دور جدید نسل کشی در فلسطین می‌گذرد و ملت فلسطین همچنان با درد و رنج‌های بی شمار دست و پنجه نرم می‌کنند، غزه همچنان زیر بار سنگین پیامد‌های جنگ قرار دارد؛ آمار‌ها از شهادت بیش از ۷۴ هزار فلسطینی، مجروح شدن ۱۷۵ هزار نفر و تخریب بخش عمده زیرساخت‌های حیاتی حکایت دارد و برآورد‌ها هزینه بازسازی این باریکه را به بیش از ۷۱ میلیارد دلار رسانده است.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

برآورد نهایی مشترک سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۶، نیاز غزه برای احیا و بازسازی طی یک دهه را ۷۱.۴ میلیارد دلار اعلام کرد. از این رقم ۳۵.۲ میلیارد دلار خسارت مستقیم و ۲۲.۷ میلیارد دلار زیان اقتصادی و اجتماعی است؛ ۲۶.۳ میلیارد دلار نیز فقط برای ۱۸ ماه نخست نیاز است. مسکن با ۱۶.۲ میلیارد دلار، کشاورزی و نظام غذایی با ۱۰.۵ میلیارد دلار، بهداشت با ۱۰ میلیارد دلار و تجارت و صنعت با ۹ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین نیاز‌های بازسازی را تشکیل می‌دهند. اقتصاد غزه نیز ۸۴ درصد کوچک شده و ارزیابی سازمان ملل می‌گوید سطح توسعه انسانی این باریکه حدود ۷۷ سال عقب رفته است.

برچسب ها: پاکستان ، طوفان الاقصی ، فلسطین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

جلسه سران قوا برگزار شد

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

بدون شرح

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

زیر ضرب اطلاعات

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

طلا‌های سرنوشت‌ساز

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

غارنشینی پس از قتل مادر

نتانیاهو: انگلیس مثل دولتی یاغی عمل می‌کند

نجات غریق خویشتن | عبادت چگونه انسان را به خود بازمی‌گرداند؟

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار