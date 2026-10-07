طنین فریاد «لبیک یا غزه» در پاکستان در سومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی

با سپری شدن سومین سال از عملیات قهرمانانه طوفان الاقصی علیه رژیم اشغالگر قدس و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، شهر‌های پاکستان امروز شاهد برپایی اجتماعات همبستگی با فلسطین بود و معترضان به جنایات نسل کشی علیه فلسطینیان شعار‌های مرگ بر آمریکا و اسرائیل سردادند.

جوان آنلاین: حامیان جبهه مقاومت فلسطین امروز در پاکستان در محکومیت تداوم جنایات رژیم اسرائیل با همدستی آمریکا علیه فلسطینیان و نیز تجدید عهد با رزمندگان عملیات طوفان الاقصی به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش ایرنا، احزاب سیاسی، گروه‌های مذهبی و دانشجویی همبستگی خود را با مردم غزه ابراز داشته و خواستار توقف همدستی آمریکا و اروپا با رژیم صهیونیستی در نسل کشی مردم غزه شدند.

تظاهرات بزرگ همبستگی با غزه به مناسبت سومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی امروز به اهتمام حزب جماعت اسلامی در شهر اسلام‌آباد برگزار شد.

شرکت کنندگان با در دست داشتن تصاویر شهدای محور مقاومت و پرچم فلسطین، همدستی آمریکا و اسرائیل در جنایات علیه مردم غزه را محکوم کردند.

حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی پاکستان به عنوان سخنران اصلی این برنامه سکوت مجامع بین‌المللی در قبال تداوم جنگ تجاوزکارانه رژیم نامشروع صهیونیستی در منطقه به ویژه نسل کشی فلسطینیان را محکوم و خواستار پایان رویکرد منفعلانه دولت‌های منطقه و جهان برابر جنایات اسرائیل شد.

در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب اجتماع باشکوه همبستگی با مردم فلسطین به اهتمام جنبش بیداری امت مصطفی (ص) برپا شد و شرکت کنندگان علیه آمریکا و اسرائیل شعار سردادند.

سخنرانان با محکومیت سازش برخی از کشور‌های منطقه با اسرائیل گفتند که مردم پاکستان تا پای جان ایستاده و هرگز برابر توطئه به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی تسلیم نخواهند شد.

به گزارش ایرنا، سه سال از آغاز دور جدید نسل کشی در فلسطین می‌گذرد و ملت فلسطین همچنان با درد و رنج‌های بی شمار دست و پنجه نرم می‌کنند، غزه همچنان زیر بار سنگین پیامد‌های جنگ قرار دارد؛ آمار‌ها از شهادت بیش از ۷۴ هزار فلسطینی، مجروح شدن ۱۷۵ هزار نفر و تخریب بخش عمده زیرساخت‌های حیاتی حکایت دارد و برآورد‌ها هزینه بازسازی این باریکه را به بیش از ۷۱ میلیارد دلار رسانده است.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

برآورد نهایی مشترک سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۶، نیاز غزه برای احیا و بازسازی طی یک دهه را ۷۱.۴ میلیارد دلار اعلام کرد. از این رقم ۳۵.۲ میلیارد دلار خسارت مستقیم و ۲۲.۷ میلیارد دلار زیان اقتصادی و اجتماعی است؛ ۲۶.۳ میلیارد دلار نیز فقط برای ۱۸ ماه نخست نیاز است. مسکن با ۱۶.۲ میلیارد دلار، کشاورزی و نظام غذایی با ۱۰.۵ میلیارد دلار، بهداشت با ۱۰ میلیارد دلار و تجارت و صنعت با ۹ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین نیاز‌های بازسازی را تشکیل می‌دهند. اقتصاد غزه نیز ۸۴ درصد کوچک شده و ارزیابی سازمان ملل می‌گوید سطح توسعه انسانی این باریکه حدود ۷۷ سال عقب رفته است.