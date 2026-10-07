امروز اقتصاد اولویت نخست کشور است/ اصلاح را باید از خودمان آغاز کنیم

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه امروز «اقتصاد» اولویت اول کشور است، گفت: به دنبال اصلاح هستیم و این امر را باید از خودمان آغاز کنیم؛ دستگاه خودمان، مدیریت خودمان و دولت. باید به سمت و سویی حرکت کنیم که سازمان پویایی داشته باشیم که نقش اتاق فکرِ منتقد دولت را برعهده بگیرد.

جوان آنلاین: «محمدرضا عارف» امروز چهارشنبه در نشست مدیران جوان ستادی دولت چهاردهم، تاکید کرد: به دنبال اصلاح هستیم و این امر را باید از خودمان آغاز کنیم؛ دستگاه خودمان، مدیریت خودمان و دولت. باید به سمت و سویی حرکت کنیم که سازمان پویایی داشته باشیم که نقش اتاق فکرِ منتقد دولت را برعهده بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید با رعایت برخی مسائل و استفاده از ظرفیت جوانان کشور، در تمام امور به ویژه اولویت‌ها پیشگام باشیم، اظهار داشت: امروز اقتصاد اولویت اول کشور است؛ در خصوص گرانی با خیلی‌ها صحبت کردم، برای مقابله با گران‌فروشی راهکار داریم و در حال اقدام هستیم، اما برای رفع ریشه‌ای گرانی چه باید کرد؟ در این خصوص نیاز به کمک شما داریم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به کاهش ۲۵۰ میلیون متر مکعبی ظرفیت تولید گاز در عسلویه براثر حملات دشمن آمریکایی-صهیونی، افزود: امسال حداقل ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز داریم. ان‌شاالله حداقل ۱۰۰ مترمکعب زیربار خواهد رفت و بخشی از کمبود جبران خواهد شد، اما پارسال که با چنین کسری مواجه نبودیم با ناترازی مواجه بودیم و صنعت ما خوابید؛ نتیجه این امر بیکاری، کاهش تولید و بالارفتن قیمت و کاهش صادرات بود، امسال راهبرد رئیس‌جمهور و دولت قطع نکردن گاز صنایع است، و دولت به دنبال راهکار است و شما باید به ما راهکار بدهید.

عارف خاطر نشان کرد: یکی از راهکار‌ها ارتباط نزدیک با مردم و توجیه آنان است، نمی‌گوییم که مسیری که پیمودیم تنها مسیر است، شما به واسطه میدان‌داری و مسئولیت اجرایی و تخصص خود می‌توانید کمک‌حال دولت باشید.