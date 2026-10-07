سختگیری بیشتر علیه پناهجویان در دستورکار دولت انگلیس

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه دی ولت، در پی اعتراضات علیه پذیرش مهاجرانی که به طور غیرقانونی از کانال مانش به بریتانیا عبور می‌کنند، وزیر کشور جدید بریتانیا وعده بهبود اوضاع را داده است.

به گزارش تسنیم، شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، از سیاست مهاجرتی به مراتب سختگیرانه‌تری حمایت کرده است.

این سیاستمدار حزب کارگر در پادکستی همچنین از تلاش مجدد برای بازگشت پناهجویان به کشور‌های امن ثالث خبر داد.

این مقام ۴۶ ساله در این پادکست که یکی از محبوب‌ترین پادکست‌ها در کشور است و توسط آلیستر کمپبل، رئیس سابق ارتباطات حزب کارگر و روری استوارت، وزیر سابق محافظه‌کار، اجرا می‌شود، توضیح داد: ما باید خودمان تصمیم بگیریم چه کسی به بریتانیا بیاید.

این طرح‌ها یادآور «مدل ضد مهاجرتی رواندا»‌ی شکست‌خورده دولت محافظه‌کار قبلی است. قرار بود در آن زمان پناهجویان با هواپیما به رواندا منتقل شوند، اما این طرح به دلیل چالش‌های قانونی و تغییر دولت شکست خورد.

محمود مراکز بازگشتی که اکنون برنامه‌ریزی شده‌اند و او آنها را «مراکز بازگشت امن» می‌نامد، «نسخه بهتری» از این رویکرد توصیف کرد.

وی استدلال کرد که مردم باید قبل از عبور از کانال مانش بدانند که پس از ورود نمی‌توانند به طور دائم در بریتانیا بمانند. این امر بسیاری را از انجام این سفر منصرف خواهد کرد. محمود مشخص نکرد که این «مراکز بازگشت امن» چگونه اجرا خواهند شد.

بحث‌ها بر سر مهاجرت غیرقانونی اخیراً در بریتانیا شدت گرفته است. در جریان اعتراضات در شهر ساحلی گاسپورت در جنوب انگلیس، پس از آنکه ۱۴۹ مهاجر پس از عملیات نجات به ساحل آورده شدند، تعدادی دستگیر شدند.

تامی رابینسون، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های راست افراطی، ماه‌هاست که از پیروان خود می‌خواهد تا علیه سیاست مهاجرتی دولت، سازماندهی سیاسی کنند.

محمود با اشاره به شرایط مسیر‌های مهاجرت به اروپا، تقاضای خود برای کنترل سختگیرانه‌تر مهاجرت را توجیه کرده و گفت: مردم اغلب قربانی خشونت شدید هستند.

وزیر کشور انگلیس وضعیت زنان را به ویژه وخیم توصیف کرده و گفت: تقریباً مشخص شده است هر زنی که به شمال فرانسه می‌رسد، در مسیر خود مورد تجاوز قرار گرفته است و برخی از مردان نیز همینطور. او افزود که سوءاستفاده و استثمار امری عادی است.

محمود در کنار سیاست سختگیرانه‌تر اخراج، مسیر‌های قانونی جدیدی را برای پناهجویان اعلام کرده و گفت: در آینده، دانشگاه‌ها و مشاغل قادر خواهند بود از پناهندگان به عنوان دانشجو یا کارگر حمایت کنند. به گفته وی علاوه بر این، بریتانیا به طور خاص افراد آسیب‌پذیر، مانند اقلیت‌های تحت آزار و اذیت، همجنس‌گرایان و زنانی که از دسترسی به آموزش محروم هستند را خواهد پذیرفت.

وزیر کشور تأکید کرد که بریتانیا هنوز به مهاجرت نیاز دارد. با این حال، او خاطرنشان کرد که سیاستمداران و مشاغل اغلب به جای آموزش افراد در داخل کشور، به کارگران خارجی متکی هستند.

وی افزود: مهاجران به دلیل دستمزد پایین و شرایط نامناسب کاری، به طور مکرر در بخش مراقبت استخدام می‌شوند. دولت باید اقدامات قوی‌تری برای مقابله با این امر انجام دهد.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری میلادی ۱۹۴۵۱ پناهجو با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کرده‌اند. بنابراین، تعداد مهاجرانی که از ابتدای سال با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کرده‌اند، حدود ۴۲ درصد کمتر از رقم مشابه در سال گذشته است.

وزارت کشور بریتانیا همچنین اعلام کرد که مقامات بریتانیایی و فرانسوی از زمان انتخابات اخیر بیش از ۴۸۰۰۰ تلاش برای عبور از کانال مانش را خنثی کرده‌اند.