کد خبر: 1383340
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۲
بين‌الملل » اخبار كلی

لاوروف از دیدار آتی با پزشکیان در ترکمنستان خبر داد

3 وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد رئیس جمهور ایران در اجلاس کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع در ترکمنستان شرکت خواهد کرد.

جوان آنلاین: سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه عصر چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست وزرای امور خارجه کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع گفت: ما بر چشم‌انداز تصمیمی که سال گذشته برای ایجاد همکاری در چارچوب کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع به‌ویژه با مشارکت شرکای علاقمند و همسایگان ما در کار نهاد‌های کشور‌های مربوطه اتخاذ شد، تاکید کردیم.

طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزیر خارجه روسیه در ادامه افزود: در این خصوص، حضور و شرکت مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در اجلاس کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع در جمعه آینده (۱۷ مهر ماه) را یادآوری می‌کنیم.

وزیر امور خارجه روسیه در ادامه با اشاره به جنگ اوکراین اظهار کرد: ایالات متحده موضع روسیه را در مورد برگزاری مذاکرات سه‌جانبه با محوریت بحران اوکراین در نظر گرفته است.

او با بیان اینکه آمریکا پیشنهاد سازماندهی مذاکرات سه‌جانبه را داده، گفت: روسیه از برگزاری انتخابات پارلمانی خبر داد، اما بلافاصله پس از آن، کی‌یف تمام تلاش خود را برای مختل کردن انتخابات دوما در هر سه روز انجام داد. ما اعلام کرده‌ایم که در چنین شرایطی می‌خواهیم بفهمیم که زلنسکی (رئیس‌جمهور اوکراین) چه پیشنهاد‌هایی را ارسال خواهد کرد. این برای ما بسیار مهم است و طرف آمریکایی استدلال‌های ما را مورد توجه قرار داده است.

لاوروف درخصوص اقدامات اروپا در این باره تاکید کرد: تقصیر ما نیست که آمریکایی‌ها نتوانستند در برابر فشار بی‌سابقه و بی‌شرمانه اروپا که بعدا با افتخار اعلام کرد توافق انکوریج را دفن کرده است، مقاومت کنند.

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، مسعود پزشکیان ، ترکمنستان
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