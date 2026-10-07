کد خبر: 1383339
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

لاوروف: روسیه مقصر تسلیم شدن آمریکا در برابر فشار‌های اروپا نیست

3 وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: روسیه مقصر تسلیم شدن آمریکا در برابر فشار‌های اروپا نیست.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: اروپا در قبال احیای نازیسم در شماری از کشورها، رویکردی سهل انگارانه‌ای در پیش گرفته است.

وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: روسیه در نشست شورای وزرای خارجه کشور‌های مشترک المنافع (CIS) ارزیابی خود را درباره مسئله اوکراین ارائه داد و از درک لزوم پرداختن به علت اصلی این بحران قدردانی کرد.

سرگئی لاوروف، سپس افزود: آمریکا مواضع و استدلال‌های روسیه درباره نشست سه جانبه اوکراین را درک کرده و مورد توجه قرار داده است. روسیه مقصر تسلیم شدن آمریکا در برابر فشار‌های اروپا نیست؛ اروپایی که با افتخار از دفن چارچوب انکوریج (نشست ترامپ و پوتین در انکوریج واقع در آلاسکا) سخن گفت.

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، روسیه ، آمریکا
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