وزیر امور خارجه آمریکا با تکرار ادعا‌های گذشته درباره باز بودن تنگه هرمز، فاش کرد که هدف واشنگتن از تجاوز به خاک ایران، جلوگیری از قدرتمندتر شدن این کشور بوده است.

جوان آنلاین: مارکو روبیو در جریان سفر خود به آتن در نشستی با خبرنگاران این ادعا را تکرار کرد که ایران کنترل کامل تنگه هرمز را از دست داده است.

به گزارش ایرنا، در شرایطی که موسسات تخصصی بین المللی رهگیری کشتی‌ها از انسداد تنگه هرمز خبر داده‌اند و در نتیجه این وضعیت، قیمت نفت افزایش یافته است، روبیو مدعی شد: تنگه هرمز باز است. اکنون تقریباً به همان اندازه نفت از آن خارج می‌شود که پیش از آغاز این مناقشه خارج می‌شد. بنابراین، آنها کنترل کامل تنگه را از دست داده‌اند.

باوجودی که ایران برای دهه‌ها تحت تحریم‌های یکجانبه آمریکا بوده است و بسیاری از کشور‌ها این تحریم‌های یکجانبه را غیرقابل قبول اعلام کرده و به تجارت با تهران ادامه می‌دهند، وزیر امور خارجه ایالات متحده مدعی شد که اقتصاد ایران در وضعیت سقوط آزاد کامل و مطلق قرار دارد.

این مقام آمریکایی، حمایت ایران از جنبش‌های مقاومت در منطقه را مورد انتقاد قرار داد و درباره حمایت مالی جمهوری اسلامی از جنبش حزب الله در لبنان و جنبش حماس در فلسطین هشدار داد.

در شرایطی که برنامه هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد و رهبر شهید انقلاب، ساخت و استفاده از بمب اتمی را حرام اعلام کرد، روبیو مدعی شد که «ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.»

باوجودی که ایران همواره از مذاکره استقبال کرده و آمریکا تاکنون چندبار میز مذاکرات را بمباران کرده است، این مقام آمریکایی ادعا کرد که «هر توافقی که آنها بپذیرند و برای ایالات متحده قابل قبول باشد، باید توافقی باشد که تضمین کند ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.»

وزیر امور خارجه آمریکا دلیل مخالفت این کشور و متحدانش با ایران را نیز فاش کرد و گفت: «آنچه ایران در تلاش برای انجام آن بود، ایجاد یک توانمندی متعارف در مقیاسی بسیار گسترده بود، به‌گونه‌ای که به کشوری غیرقابل تعرض تبدیل شود.»