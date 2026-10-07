جوان آنلاین: سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انقلاب یمن، امروز چهارشنبه در سخنرانی خود به مناسبت سومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، این عملیات را نقطه عطفی حیاتی در مبارزات چندین‌ساله ملت فلسطین توصیف کرد.

الحوثی گفت: وضعیت اضطراب و آشفتگی فعلی در رژیم صهیونیستی، نتیجه مستقیم تأثیرات عمیق و غیرقابل‌انکار عملیات طوفان‌الاقصی بر ساختار امنیت وجودی این دشمن است.

وی تاکید کرد: این عملیات فرصتی طلایی برای امت اسلامی جهت ادای وظیفه انسانی، اخلاقی و امنیتی در قبال فلسطین بود، اما در حالی که غرب با تمام توان به یاری اشغالگران شتافت، کشور‌های اسلامی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین کوتاهی کردند.

رهبر انقلاب یمن افزود: آمریکا اکنون در جایگاه شریک کامل جنایات رژیم صهیونیستی قرار گرفته است؛ واشنگتن با باز کردن تمام انبار‌های تسلیحاتی خود در منطقه و ارائه پوشش سیاسی، عملاً میدان‌دار حمایت از اشغالگران شده است.