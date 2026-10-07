همزمان با سومین سالگرد آغاز جنگ غزه، دانشجویان چند دانشگاه لندن روز چهارشنبه با برافراشتن پرچم‌های فلسطین و سردادن شعار‌های اعتراضی به خیابان‌های مرکزی شهر سرازیر شده و توقف حملات اسرائیل به غزه و پایان حمایت‌های لندن از تل‌آویو را خواستار شدند.

جوان آنلاین: شرکت‌کنندگان در این حرکت اعتراضی از دانشگاه‌های مختلف پایتخت انگلیس از جمله کینگز کالج، دانشگاه کالج لندن، مدرسه اقتصاد لندن و مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی در مرکز شهر گردهم آمدند و در میان حضور گسترده نیرو‌های پلیس به سمت میدان راسل حرکت کردند.

آنها پرچم‌های فلسطین را در طول مسیر به اهتزاز درآورده و با سردادن شعارهایی، حملات رژیم صهیونیستی به غزه و حمایت سیاسی و نظامی دولت‌های غربی از تل‌آویو را محکوم کردند.

معترضان همچنین شعارنوشته‌هایی در دست داشتند که روی آنها عبارت‌هایی درباره آزادی فلسطین، توقف کشتار در غزه، پایان فروش سلاح به اسرائیل و قطع حمایت دولت و نهاد‌های انگلیسی با تل‌آویو نوشته شده بود.

این راهپیمایی در حالی برگزار شد که پلیس انگلیس طی روز‌های اخیر فشار زیادی را برای لغو این تظاهرات وارد کرده بود. پلیس ابتدا از دانشجویان خواست تظاهرات را در روز دیگری برگزار کنند، اما پس از آنکه مشخص شد شرایط قانونی برای ممنوع کردن حرکت فراهم نیست محدودیت‌های گسترده‌ای بر آن اعمال کرد.

بر اساس برنامه اولیه دانشجویان قرار بود حرکت خود را از مقابل کینگز کالج در خیابان استرند آغاز و پس از عبور از دانشگاه اقتصاد لندن و سواز در دانشگاه کالج لندن به پایان برسانند، اما پلیس مسیر را تغییر داد و شرکت‌کنندگان را موظف کرد ابتدا در میدان لینکلنز این فیلدز در مرکز لندن تجمع کرده و سپس تنها از مسیر تعیین‌شده به میدان راسل حرکت کنند. پلیس همچنین زمان این حرکت اعتراضی را محدودتر و پوشاندن چهره‌را ممنوع کرد.

تجمع جداگانه‌ای که گروه موسوم به «منطقه آزادشده غزه» نیز برای بعدازظهر در میدان ماربل‌آرچ برنامه‌ریزی کرده بود تحت محدودیت پلیس به میدان راسل منتقل شد.

هم‌زمان برخی رسانه‌های انگلیسی از درگیری لفظی و فیزیکی میان شماری از حامیان فلسطین و معترضان مخالف این راهپیمایی در مرکز لندن خبر دادند و نیرو‌های پلیس برای جدا کردن دو طرف وارد عمل شدند. پلیس هنوز گزارش رسمی درباره این تحول مخابره نکرده است.

انگلیس طی سه سال گذشته صحنه یکی از مستمرترین موج‌های اعتراض مردمی در حمایت از فلسطین در اروپا بوده و ده‌ها راهپیمایی گسترده در خیابان‌های لندن برگزار شده است.

دنیل جنکینز از شرکت‌کنندگان در تظاهرات امروز به ایرنا گفت: «ما امروز اینجا هستیم، چون بعد از سه سال هنوز کشتار مردم غزه ادامه دارد و وجدان ما اجازه نمی‌دهد برابر آن سکوت کنیم. ما از دولت می‌خواهیم حمایت سیاسی و نظامی از اسرائیل متوقف کند و یک فشار واقعی برای پایان دادن به جنگ شکل بگیرد.»

دولت انگلیس در این مدت برخی مجوز‌های صادرات تسلیحاتی به رژیم اسرائیل را به دلیل خطر استفاده در نقض حقوق بشردوستانه تعلیق کرده و ماه گذشته نیز از برنامه اعمال محدودیت بر تجارت کالا‌های شهرک‌های غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

با این حال صد‌ها مجوز صادراتی همچنان برقرار است و صادرات مرتبط با جنگنده‌های اف-۳۵ نیز از محدودیت‌ها مستثنی مانده است. حامیان فلسطین اقدامات لندن را کافی نمی‌دانند و تأکید دارند فشار خیابانی تا توقف کامل حمایت‌های نظامی و سیاسی از تل‌آویو ادامه خواهد یافت.

زارا نیومن یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات امروز به ایرنا گفت: «اقداماتی که دولت تاکنون انجام داده کافی نیست. تا زمانی که فروش سلاح و همکاری‌های نظامی با اسرائیل ادامه داشته باشد، نمی‌توان از تغییر واقعی سیاست صحبت کرد.»

وی تصریح کرد: «ما خواهان توقف کامل این حمایت‌ها و اعمال فشار برای پایان دادن به حملات علیه فلسطینی‌ها هستیم.»

بر اساس برنامه اعلام شده ائتلافی از گروه‌های حامی فلسطین و تشکل‌های ضدجنگ برای روز شنبه راهپیمایی دیگری را از حاشیه رود تیمز به سمت وایت‌هال و مقر نخست‌وزیری انگلیس برنامه‌ریزی کرده است.

با توجه به مشارکت اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مختلف حامی فلسطین، انتظار می‌رود جمعیت گسترده‌ای در آن حضور یابد.