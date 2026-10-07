واکنش کرملین به آزمایش موشکی جدید فرانسه

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین امروز-چهارشنبه-در واکنش به آزمایش یک موشک بالستیک قادر به حمل کلاهک هسته‌ای از سوی فرانسه، گفت که مسکو پیام فرانسه را با این «پرتاب نمایشی» دریافت کرده است که به گفته او، نمونه‌ای از وسواس اروپا به نظامی‌گری و نشان‌دهنده این است که اروپا هویت دفاعی و امنیتی خود را بر تقابل با روسیه بنا می‌کند.

جوان آنلاین: سخنگوی کرملین گفت که آزمایش پرتاب موشکی فرانسه که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد، نشان می‌دهد اروپا هویت دفاعی خود را بر پایه تقابل با روسیه بنا می‌کند و این راهبرد را «بن‌بست» خواند.

به گزارش ایسنا، واکنش کرملین در پی این مطرح شده است که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز سه‌شنبه (دیروز) آزمایش پرتاب موشک بالستیک از زیردریایی در سواحل بریتانی را بدون که مستقیما به روسیه اشاره کند، پیامی «بلند و واضح برای هر جایی که باید دریافت شود» توصیف کرد.

شلیک این موشک بالستیک جدید، مدل‌ام ۵۱.۳ از زیردریایی «ویجیلانت» در میانه تنش‌های فزاینده بر سر جنگ اوکراین، امنیت اروپا و بازدارندگی هسته‌ای انجام شد. روسیه اخیرا هشدار‌های خود را درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای برای دفاع از خود و منطقه کالینینگراد تکرار کرده است.

علاوه بر این، مقامات اطلاعاتی و سیاسی اروپا نسبت به قصد روسیه برای انجام دادن حملات ترکیبی علیه کشور‌های اروپایی هشدار داده و گفته‌اند احتمال وقوع آن در سال ۲۰۲۶ وجود دارد.

خبرگزاری رویترز گزارش داد: دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسشی درباره این پرتاب موشکی به خبرنگاران گفت که روسیه پیام فرانسه را دریافت کرده و آن را نمونه‌ای از آنچه «وسواس اروپا به نظامی‌گری» خواند، دانست.

او گفت: «آن‌ها هویت خود را در حوزه دفاع و امنیت بر پایه تقابل با فدراسیون روسیه بنا می‌کنند. این مسیری بن‌بست است. همان‌طور که تاریخ نشان می‌دهد، به هیچ نتیجه خوبی نمی‌رسد.»

سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه گفت که روسیه همچنان در حالت آماده‌باش، اما حاضر به گفت‌و‌گو است. او افزود: «ما معتقدیم هر مشکلی باید نه از طریق پرتاب‌های نمایشی موشک، بلکه از طریق گفت‌و‌گو حل شود.»