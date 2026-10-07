کد خبر: 1383323
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش کرملین به آزمایش موشکی جدید فرانسه

3 دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین امروز-چهارشنبه-در واکنش به آزمایش یک موشک بالستیک قادر به حمل کلاهک هسته‌ای از سوی فرانسه، گفت که مسکو پیام فرانسه را با این «پرتاب نمایشی» دریافت کرده است که به گفته او، نمونه‌ای از وسواس اروپا به نظامی‌گری و نشان‌دهنده این است که اروپا هویت دفاعی و امنیتی خود را بر تقابل با روسیه بنا می‌کند.

جوان آنلاین: سخنگوی کرملین گفت که آزمایش پرتاب موشکی فرانسه که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد، نشان می‌دهد اروپا هویت دفاعی خود را بر پایه تقابل با روسیه بنا می‌کند و این راهبرد را «بن‌بست» خواند.

به گزارش ایسنا، واکنش کرملین در پی این مطرح شده است که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز سه‌شنبه (دیروز) آزمایش پرتاب موشک بالستیک از زیردریایی در سواحل بریتانی را بدون که مستقیما به روسیه اشاره کند، پیامی «بلند و واضح برای هر جایی که باید دریافت شود» توصیف کرد.

شلیک این موشک بالستیک جدید، مدل‌ام ۵۱.۳ از زیردریایی «ویجیلانت» در میانه تنش‌های فزاینده بر سر جنگ اوکراین، امنیت اروپا و بازدارندگی هسته‌ای انجام شد. روسیه اخیرا هشدار‌های خود را درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای برای دفاع از خود و منطقه کالینینگراد تکرار کرده است.

علاوه بر این، مقامات اطلاعاتی و سیاسی اروپا نسبت به قصد روسیه برای انجام دادن حملات ترکیبی علیه کشور‌های اروپایی هشدار داده و گفته‌اند احتمال وقوع آن در سال ۲۰۲۶ وجود دارد.

خبرگزاری رویترز گزارش داد: دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسشی درباره این پرتاب موشکی به خبرنگاران گفت که روسیه پیام فرانسه را دریافت کرده و آن را نمونه‌ای از آنچه «وسواس اروپا به نظامی‌گری» خواند، دانست.

او گفت: «آن‌ها هویت خود را در حوزه دفاع و امنیت بر پایه تقابل با فدراسیون روسیه بنا می‌کنند. این مسیری بن‌بست است. همان‌طور که تاریخ نشان می‌دهد، به هیچ نتیجه خوبی نمی‌رسد.»

سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه گفت که روسیه همچنان در حالت آماده‌باش، اما حاضر به گفت‌و‌گو است. او افزود: «ما معتقدیم هر مشکلی باید نه از طریق پرتاب‌های نمایشی موشک، بلکه از طریق گفت‌و‌گو حل شود.»

برچسب ها: دیمیتری پسکوف ، آزمایش موشکی ، فرانسه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

جلسه سران قوا برگزار شد

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

بدون شرح

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

زیر ضرب اطلاعات

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

طلا‌های سرنوشت‌ساز

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

غارنشینی پس از قتل مادر

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار