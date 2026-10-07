ممنوعیت تردد یک ماهه برای نظامیان آمریکایی مستقر در ژاپن

سربازان آمریکایی مستقر در اوکیناوا، با ممنوعیت تردد یک ماهه و منع نوشیدن مشروبات الکلی روبرو شدند.

جوان آنلاین: در پی بازداشت یک تفنگدار نیروی دریایی آمریکا به اتهام قتل یک زن ژاپنی در اوکیناوا، سربازان آمریکایی مستقر در این شهر، با منع تردد یک ماهه و ممنوعیت نوشیدن مشروبات الکلی و قرارگرفتن تحت آموزش‌های انضباطی قرار گرفتند.

ژنرال بنجامین واتسون فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در اوکیناوا با صدور این فرمان در بیانیه‌ای اعلام کرد تمام عملیات‌های ارتش آمریکا در اوکیناوا برای ۴۸ ساعت متوقف خواهد شد و نظامیان تحت آموزش‌های انضباطی و رعایت استانداردها قرار می‌گیرند.

این در حالی است که روز گذشته نخست‌وزیر ژاپن در واکنش به بازداشت یک تفنگدار نیروی دریایی آمریکا به اتهام قتل یک زن در اوکیناوا، این حادثه را «جنایتی فجیع» توصیف کرد و از مقام‌های نظامی آمریکا خواست انضباط نیروهای آمریکایی مستقر در این جزیره را تقویت کنند.

به گزارش گاردین، «دوین بالارد»، تفنگدار ۲۰ ساله آمریکایی، روز شنبه به ظن خفه کردن «آنا یاگی»، زن ۳۹ ساله ژاپنی، در هتلی در شهر ناها، مرکز اوکیناوا، بازداشت شد. پلیس همچنین او را به سرقت کیف پول و کوله‌پشتی این زن مظنون کرده است. بالارد اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرده است.

این تازه‌ترین پرونده جنایی در این جزیره جنوبی ژاپن است که حضور گسترده نیروهای آمریکایی در آن، سال‌هاست به موضوعی حساس تبدیل شده است.

حدود ۵۰ هزار نیروی آمریکایی بر اساس یک پیمان امنیتی دوجانبه در ژاپن مستقر هستند که اوکیناوا میزبان بخش عمده این نیروها است و حدود ۷۰ درصد تأسیسات نظامی آمریکا در این کشور در این جزیره قرار دارد.

جرایم و حوادث مرتبط با نیروهای آمریکایی طی سال‌های گذشته به یکی از عوامل تنش میان توکیو و واشنگتن و اعتراضات ساکنان اوکیناوا تبدیل شده است.

ساکنان اوکیناوا سال‌هاست از سر و صدا، آلودگی و جرایم مرتبط با پایگاه‌های آمریکایی شکایت دارند. پرونده‌های جنایی مرتبط با نیروهای نظامی آمریکا در اوکیناوا نیز روابط میان دولت مرکزی ژاپن و دولت محلی این جزیره را با چالش مواجه کرده است.

در صورت محکومیت، این تفنگدار آمریکایی ممکن است با حبس ابد یا مجازات اعدام روبه‌رو شود.

این پرونده جدید در شرایطی مطرح شده است که دولت «سانائه تاکائیچی» نخست‌وزیر ژاپن تلاش می‌کند حضور نظامی ژاپن در اوکیناوا را بیش از پیش تقویت کرده و همکاری با ارتش آمریکا را افزایش دهد.

«توشیمیتسو موتگی» وزیر امور خارجه ژاپن نیز «جورج گلس» سفیر آمریکا در ژاپن را به دفتر خود احضار کرد و خشم ژاپن را به وی منتقل کرد.

پایگاه فوتنما که در منطقه‌ای پرجمعیت در مرکز اوکیناوا قرار دارد، دهه‌هاست به یکی از نقاط مورد مناقشه برای بسیاری از ساکنان این جزیره تبدیل شده است. ساکنان خواستار انتقال این پایگاه بوده‌اند. با وجود اعتراض‌ها، دولت مرکزی ژاپن با ساخت تأسیسات جدیدی برای انتقال پایگاه به منطقه هنوکو در ساحل شرقی اوکیناوا موافقت کرد؛ با این حال، این پروژه با تأخیرهای گسترده مواجه شده است.

در سال ۱۹۹۵، تجاوز جنسی سه نظامی آمریکایی به یک دختر ۱۲ ساله، اعتراض‌های گسترده‌ای را علیه حضور سنگین نیروهای آمریکایی در اوکیناوا به دنبال داشت.

بر اساس آمار پلیس استان اوکیناوا، شمار بازداشت‌های مرتبط با نیروهای نظامی آمریکا و اعضای خانواده آنها در سال گذشته از ۱۰۰ مورد فراتر رفت.

تکرار جرایم جنسی و همچنین افشای با تأخیر برخی از این موارد در سال‌های اخیر نیز موجب خشم و اعتراض گسترده در اوکیناوا شده است.