کد خبر: 1383309
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

کرملین: روسیه در برابر برنامه‌های نظامی‌سازی اروپا هوشیار است

روسیه سخنگوی کرملین با اشاره به افزایش رویکردهای نظامی در اروپا اعلام کرد روسیه در برابر اقدامات و برنامه‌های جدید اروپا هوشیار است و تحولات را از نزدیک زیر نظر دارد.

جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز چهارشنبه در نشست خبری گفت روسیه در واکنش به اظهارات و اقدامات تهاجمی اروپا و برنامه‌های این اتحادیه برای نظامی‌سازی، در حالت آماده‌باش قرار دارد و تحولات را به دقت دنبال می‌کند.

پسکوف در واکنش به آزمایش اخیر موشک جدید فرانسه که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد، گفت اتحادیه اروپا به موضوع نظامی‌سازی حساس شده است.

وی با اشاره به اظهارات امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه درباره آزمایش این موشک و توصیف آن به عنوان پیامی بلند و روشن، گفت: با توجه به چنین اقدامات و برنامه‌های تهاجمی، روسیه هوشیار است و همان‌طور که وزیر ما نیز گفته است، تحولات را از نزدیک زیر نظر داریم.

فرانسه روز سه‌شنبه نخستین آزمایش موشک بالستیک زیردریایی‌پرتاب «ام۵۱.۳» را انجام داد. این موشک در جریان آزمایش فاقد کلاهک هسته‌ای بود و آزمایش آن با هدف بررسی آمادگی عملیاتی زیردریایی هسته‌ای «لو ویژیلان» انجام شد.

برچسب ها: روسیه ، کرملین ، اروپا
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