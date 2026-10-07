کد خبر: 1383296
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

فایننشال تایمز: آمریکا به اهداف خود در جنگ با ایران نرسید

5 روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که آمریکا به هیچ‌یک از اهداف اصلی خود از جنگ علیه ایران، شامل تغییر حکومت، پایان دادن به توان هسته‌ای و موشک‌های دوربرد تهران نرسیده است.

جوان آنلاین: فایننشال تایمز روز چهارشنبه در مطلبی با عنوان «پس از شوک انرژی چه می‌شود؟» نوشت جنگی که قرار بود به سرعت به تغییر حکومت ایران منجر شود، اکنون وارد هشتمین ماه خود شده و همچنان چشم‌انداز روشنی درباره آینده آن وجود ندارد.

این روزنامه با اشاره به ارزیابی جان مرشایمر استاد دانشگاه شیکاگو نوشت آمریکا با این تصور وارد جنگ شد که ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار دارد و قدرت هوایی به تنهایی می‌تواند به تغییر حکومت منجر شود.

فایننشال تایمز افزود که مرشایمر چهار هدف اصلی آمریکا را تغییر حکومت در ایران، پایان دادن به توان هسته‌ای، پایان دادن به توان موشکی دوربرد و توقف حمایت تهران از حماس، حزب‌الله و انصارالله یمن برشمرده و گفته است که واشنگتن تاکنون به هیچ‌یک از این اهداف دست نیافته است.

مرشایمر همچنین این جنگ را یک اشتباه راهبردی توصیف کرده و گفته است که نتیجه آن نه تحقق اهداف مورد نظر واشنگتن، بلکه گسترش پیامدهای درگیری در منطقه و اقتصاد جهانی بوده است.

بر اساس این گزارش، بسته شدن تنگه هرمز نیز به اقتصاد بین‌المللی آسیب وارد کرده و ساختار ائتلاف‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس و دیگر مناطق تحت تأثیر قرار گرفته است.

فایننشال تایمز نوشت اختلال در عبور نفت و فرآورده‌های انرژی از این آبراه، بازار جهانی را با شوک مواجه کرده و دولت‌ها برای جبران کاهش عرضه ناچار به استفاده از ذخایر و یافتن مسیرهای جایگزین شده‌اند.

این روزنامه افزود، هرچند اقتصاد جهانی تاکنون از سناریوهای شدیدتر، از جمله جهش بسیار بزرگ قیمت نفت و رکود گسترده، فاصله گرفته است، اما این وضعیت به کمک برداشت از ذخایر، افزایش تولید در خارج از منطقه و تغییر مسیر زنجیره‌های تأمین امکان‌پذیر شده است.

بر پایه این گزارش، کاهش ذخایر نفتی نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند و در صورت پایان یافتن عواملی که تاکنون شوک بازار را مهار کرده‌اند، قیمت نفت ممکن است به سطوحی برسد که آثار شدیدتری بر اقتصاد جهانی برجای بگذارد.

فایننشال تایمز همچنین به کمبود برخی فرآورده‌های نفتی از جمله گازوئیل اشاره کرد و نوشت فشار بر بازار انرژی تنها به قیمت نفت خام محدود نمانده و افزایش هزینه فرآورده‌های پالایش‌شده و گاز نیز به اقتصاد کشورهای مصرف‌کننده منتقل شده است.

این روزنامه در ادامه نوشت با وجود گذشت هشت ماه از آغاز جنگ، نه مسیر سیاسی روشنی برای پایان جنگ شکل گرفته و نه اهداف اعلام‌شده واشنگتن در قبال ایران محقق شده است.

فایننشال تایمز افزود نامشخص بودن روند پیش‌رو و آینده تنگه هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل ابهام در بازار جهانی انرژی به شمار می‌رود.

برچسب ها: فایننشال تایمز ، ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا
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