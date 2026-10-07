کد خبر: 1383294
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

یمن: طوفان الاقصی نتیجه طبیعی دهه‌ها اشغال و محاصره فلسطین است

یمن وزارت امور خارجه یمن در بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالروز عملیات «طوفان الاقصی» تاکید کرد که این عملیات نتیجه طبیعی دهه‌ها اشغال، محاصره، رنج و کشتار ملت فلسطین و در پی تداوم هتک حرمت مسجدالاقصی، نقض حقوق اسرا، شهرک‌سازی و ناکامی جامعه جهانی در انجام مسوولیت‌های خود در قبال فلسطینی‌ها بوده است.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه یمن در بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالروز عملیات «طوفان الاقصی» در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، تاکید کرد که این عملیات نتیجه طبیعی دهه‌ها اشغال، محاصره، رنج و کشتار ملت فلسطین بوده است.

این وزارتخانه همچنین تداوم هتک حرمت مسجدالاقصی، نقض حقوق اسرای فلسطینی، شهرک‌سازی و ناکامی جامعه جهانی در انجام مسوولیت‌های خود در قبال ملت فلسطین را از دیگر عوامل شکل‌گیری این وضعیت دانست.

در این بیانیه آمده است که سومین سالروز طوفان الاقصی در شرایطی فرارسیده است که رژیم صهیونیستی همچنان به ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی علیه ملت فلسطین ادامه می‌دهد؛ جنایاتی که وجدان بشریت را جریحه‌دار کرده است.

وزارت خارجه یمن در ادامه اعلام کرد که این جنایات به شهادت بیش از ۷۴ هزار فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۷۵ هزار نفر منجر شده که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند و در کنار آن، مناطق مسکونی و تأسیسات غیرنظامی گسترده‌ای نیز ویران شده و رنج انسانی بی‌سابقه‌ای بر ملت فلسطین تحمیل شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف خود شکست خورده و عملیات طوفان الاقصی توانسته مساله فلسطین را بار دیگر در کانون توجه جهانی قرار دهد، مسیر عادی‌سازی روابط با این رژیم را با چالش مواجه کند و غرور رژیم اشغالگر را در هم بشکند.

وزارت امور خارجه یمن همچنین بر حق مشروع ملت فلسطین برای دفاع از خود، سرزمین و مقدسات تاکید و اعلام کرد که این حق در عرف‌ها، پیمان‌ها و قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.

این وزارتخانه ضمن تمجید از ایستادگی ملت فلسطین، از گروه‌های مقاومت فلسطین به‌ویژه جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های مقاومت و همچنین حزب‌الله لبنان، جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت که برای حمایت از آرمان فلسطین هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند، قدردانی کرد.

وزارت خارجه یمن در ادامه بر ضرورت ایفای مسوولیت‌های اخلاقی و قانونی جامعه جهانی برای توقف جنگ در غزه و پایان دادن به اشغال فلسطین تاکید کرد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که یمن از ابتدای جنگ، در چارچوب «نبرد فتح موعود و جهاد مقدس» و با شعار «شما تنها نیستید»، برای حمایت از فلسطین با تمام امکانات در دسترس مشارکت کرده است.

در این بیانیه، این اقدام یمن ناشی از وظیفه دینی، انسانی و اخلاقی در قبال فلسطین و مردم آن توصیف شده است.

وزارت امور خارجه یمن در پایان، بار دیگر عملیات طوفان الاقصی را مورد حمایت قرار داد و بر همبستگی رهبری، دولت و ملت یمن با ملت فلسطین در برابر حملات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

برچسب ها: یمن ، جنگ یمن ، اسرائیل
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