جوان آنلاین: «ابو عبیده» سخنگوی گردان‌های عزالدین القسام، شاخه نظامی جنبش حماس در بیانیه ای به مناسبت سومین سالگرد هفتم اکتبر(عملیات طوفان الاقصی) گفت: سه سال از «گذرگاه مقدس» گذشته است؛ روزی که بازوهای مردان ما یک بار برای همیشه دکترین امنیتی اشغالگران را در هم شکست. خدا را شکر، هیچ بازدارندگی، هیچ اقدام قاطع و هیچ هشداری باقی نمانده است.

وی ضمن درود فرستادن به قهرمانان و شهدای «گذرگاه بزرگ»، رهبران، رزمندگان و مردم فلسطین، خطاب به مردم نوار غزه گفت: «ای مردم بزرگ غزه... بها سنگین بود، اما اقدامات شما باشکوه‌تر بود.» نسل‌های آینده شما را به عنوان سازندگان شکوه، تغییر دهندگان مسیر تاریخ و موازنه قدرت در جهان، و به عنوان مدافعان ثابت قدم شرف و مقدسات ملت به یاد خواهند آورد.

ابوعبیده افزود که غزه، با وجود اینکه یک منطقه کوچک و محاصره شده بود، توانست وجدان‌ آزادگان را بیدار کند و همه توطئه‌گران و کسانی را که نتوانستند کاری انجام دهند، رسوا کند.»

سخنگوی القسام هفتم اکتبر را معجزه نظامی به لطف و عنایت خداوند توصیف و خاطرنشان کرد که دوست و دشمن شاهد شکوه برنامه‌ریزی و اجرا و نبوغ فریب استراتژیک استادانه بودند.

وی گفت که تفکرات و ایده‌پردازی‌های مبارزان مقاومت در استفاده از همه تهدیدها و فرصت‌ها، از جمله خودشیفتگی، تکبر و تحقیر نتانیاهو نسبت به دشمنان منحصر به فرد بود.

وی خاطرنشان کرد: فلسطین کسانی را که از آن حمایت کردند، به ویژه کسانی که خون خود را برای آن فدا کردند، فراموش نخواهد کرد. هتک حرمت مسجد الاقصی و زخم خونین غزه، بدون استثنا، همه را فرا می‌خواند و سودان و لیبی از نظر شجاعت و غیرت کمتر از یمن، لبنان، عراق و ایران نیستند.

ابوعبیده گفت: تحولات ثابت کرده است که هیچ بهانه‌ای برای انفعال وجود ندارد، زیرا همه دیدند که چگونه پهپادهای ساده از جبهه‌های مختلف، پناهگاه های دشمن را هدف قرار می دهند.