کد خبر: 1383292
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۸
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سخنگوی القسام: طوفان‌الاقصی دکترین امنیتی اشغالگران را در هم شکست

القسام سخنگوی گردان‌های القسام در سومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی با تمجید از قهرمانان و شهدا تاکید کرد که این روز «دکترین امنیتی اشغالگران را یک بار برای همیشه در هم شکست.»

جوان آنلاین: «ابو عبیده» سخنگوی گردان‌های عزالدین القسام، شاخه نظامی جنبش حماس در بیانیه ای به مناسبت سومین سالگرد هفتم اکتبر(عملیات طوفان الاقصی) گفت: سه سال از «گذرگاه مقدس» گذشته است؛ روزی که بازوهای مردان ما یک بار برای همیشه دکترین امنیتی اشغالگران را در هم شکست. خدا را شکر، هیچ بازدارندگی، هیچ اقدام قاطع و هیچ هشداری باقی نمانده است.

وی ضمن درود فرستادن به قهرمانان و شهدای «گذرگاه بزرگ»، رهبران، رزمندگان و مردم فلسطین، خطاب به مردم نوار غزه گفت: «ای مردم بزرگ غزه... بها سنگین بود، اما اقدامات شما باشکوه‌تر بود.» نسل‌های آینده شما را به عنوان سازندگان شکوه، تغییر دهندگان مسیر تاریخ و موازنه قدرت در جهان، و به عنوان مدافعان ثابت قدم شرف و مقدسات ملت به یاد خواهند آورد.

ابوعبیده افزود که غزه، با وجود اینکه یک منطقه کوچک و محاصره شده بود، توانست وجدان‌ آزادگان را بیدار کند و همه توطئه‌گران و کسانی را که نتوانستند کاری انجام دهند، رسوا کند.»

سخنگوی القسام هفتم اکتبر را معجزه نظامی به لطف و عنایت خداوند توصیف و خاطرنشان کرد که دوست و دشمن شاهد شکوه برنامه‌ریزی و اجرا و نبوغ فریب استراتژیک استادانه بودند.

وی گفت که تفکرات و ایده‌پردازی‌های مبارزان مقاومت در استفاده از همه تهدیدها و فرصت‌ها، از جمله خودشیفتگی، تکبر و تحقیر نتانیاهو نسبت به دشمنان منحصر به فرد بود.

وی خاطرنشان کرد: فلسطین کسانی را که از آن حمایت کردند، به ویژه کسانی که خون خود را برای آن فدا کردند، فراموش نخواهد کرد. هتک حرمت مسجد الاقصی و زخم خونین غزه، بدون استثنا، همه را فرا می‌خواند و سودان و لیبی از نظر شجاعت و غیرت کمتر از یمن، لبنان، عراق و ایران نیستند.

ابوعبیده گفت: تحولات ثابت کرده است که هیچ بهانه‌ای برای انفعال وجود ندارد، زیرا همه دیدند که چگونه پهپادهای ساده از جبهه‌های مختلف، پناهگاه های دشمن را هدف قرار می دهند.

برچسب ها: القسام ، سخنگوی القسام ، طوفان الاقصی
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