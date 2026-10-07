جوان آنلاین: براساس یک تجزیه و تحلیل جدید که این پایگاه خبری آن را بررسی کرده، همزمان با تداوم ناپایداری در بازارهای انرژی و تنش در خاورمیانه، آمریکایی‌ها احتمالا زمستان پیش رو برای گرم کردن خانه‌های خود از طریق نفت، هزینه بسیار بیشتری نسبت به سال گذشته خواهند پرداخت.

به نوشته تحلیلگر اکسیوس، هزینه‌های گرمایش پیش از شروع فصل سرما بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است.

براساس برآوردهای «انجمن ملی مدیران کمک رسان انرژی» (NEADA)، خانواده‌هایی که از نفت برای گرمایش خانه‌های خود استفاده می‌کنند، ممکن است زمستان پیش‌رو نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از زمستان گذشته هزینه کنند، که در مقایسه با پیش‌بینی ۳۱.۳ درصدی این انجمن در اواسط ماه سپتامبر(اواخر شهریور) افزایش یافته است.

پیش‌بینی می‌شود میانگین هزینه گرمایش هر خانه متکی به نفت حدود ۸۷۸ دلار افزایش یابد و در این زمستان بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ دلار رقم بخورد.

براساس پیش‌بینی انجمن یاد شده، قبض برق آمریکایی‌ها نیز ۴ درصد در سال جاری افزایش و در مقابل قبض گاز ۹ درصد کاهش خواهد داشت.

مطابق برآورد انجمن NEADA خانوارهای آمریکایی ساکن شمال شرقی این کشور بیشترین ضربه را از افزایش بهای نفت خواهند دید. براساس داده‌های این انجمن، حدود ۸۲ درصد از نفت برای گرمایش منازل در این منطقه مصرف می‌شود، چراکه برخی از ایالت‌های شمال شرق آمریکا فاقد خطوط لوله گاز طبیعی قوی هستند.

در گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA) آمده است که تنها ۳ درصد از خانوارهای آمریکایی از نفت به عنوان منبع اصلی گرما استفاده می‌کنند، در حالی که حدود ۴۵ درصد از گاز طبیعی و ۴۳ درصد هم از برق استفاده می‌کنند.

مارک وولف مدیر اجرایی NEADA در گفت‌وگو با اکسیوس با اشاره به وضعیت حاکم بر بازار انرژی و جنگ علیه ایران تشریح کرد: این روندها بازتاب بدترین سناریوی این جنگ هستند و برخی خانوارها این زمستان آن را احساس خواهند کرد و این مایه تاسف است.

وولف افزود: برخی خانوارها برای پوشش هزینه‌های گرمایشی مجبور می‌شوند هزینه غذا یا دارو را کاهش ‌دهند، از وام‌دهندگان با بهره‌های بسیار بالا وام بگیرند و گرمایش خانه را به سطوح ناایمن کاهش دهند.

این گزارش در ادامه خاطرنشان کرده است: بحران کاهش توانایی خانوارهای آمریکایی برای تامین هزینه‌های انرژی در حالی تشدید شده که دولت دونالد ترامپ تلاش‌ها برای برچیدن برنامه کمک به انرژی خانوارهای کم درآمد موسوم به «LIHEAP» را افزایش داده است.

دولت ترامپ در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴) کارکنان فدرال این برنامه که در وزارت بهداشت و خدمات انسانی اجرا می‌شد را اخراج کرد و پیشنهاد حذف بودجه آن را داد. این برنامه اگرچه هنوز در حال اجرا است، اما مدیران ایالتی بدون کارکنان فدرال به فعالیت ادامه می‌دهند.

تحلیلگر اکسیوس در پایان تاکید کرده است: زمستان در راه است و آمریکایی‌ها باید برای سرما و افزایش هزینه‌ها آماده شوند.