 تلاش رژیم صهیونیستی برای پاکسازی جنوب سوریه از حضور نظامی

رژیم صهیونیستی در تلاش است تا جنوب سوریه را از حضور نظامی پاکسازی کند و همزمان دامنه نفوذ و عملیات‌های امنیتی و اطلاعاتی خود را در مناطق درعا، قنیطره و حومه دمشق گسترش دهد.

جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی همچنان به تلاش‌های خود برای تحمیل واقعیت امنیتی و نظامی جدید در جنوب سوریه که تا مناطق حومه دمشق نیز امتداد می‌یابد، ادامه می‌دهد. در کنار عملیات گسترده شناسایی هوایی که در اواسط سپتامبر و اوایل اکتبر به اوج خود رسید عملیات نفوذ و حملات ماه سپتامبر گذشته مناطقی همچون بیت‌جن، قلعه جندل در جبل الشیخ و مواضع جدیدی در غرب حومه دمشق را هدف قرار داد.

طبق گزارش الاخبار، این اقدام همزمان با ازسرگیری عملیات رژیم صهیونیستی در پروژه صوفا ۵۳ صورت می‌گیرد. این پروژه شامل یک جاده نظامی در امتداد خط حائل به‌ویژه در روستاهای العشه و الرافد در حومه جنوبی قنیطره است. بر اساس گزارشات ارتش رژیم اشغالگر پس از وقوع چند مورد نفوذ و تیراندازی در مناطق مختلف حومه قنیطره و درعا، ماشین‌آلات مهندسی و بولدوزرها را به این دو منطقه که در آن‌ها خدمات اینترنت دچار اختلال شده بود، منتقل کرد.

در همین راستا، دامنه حملات رژیم صهیونیستی به زمین‌های کشاورزی و مراتع نیز کشیده شده است. نیروهای رژیم اشغالگر با اقداماتی از جمله قطع درختان ساکنان محلی را از دسترسی به منابع معیشتی‌ خود محروم کرده‌اند. این تهاجمات بخشی از راهبردی است که هدف آن تشدید فقر و تنگدستی مردم و وادار کردن آنان به پذیرش کمک‌های رژیم صهیونیستی است. به‌ویژه آنکه این رژیم هم در حین یورش‌ها و هم پس از آن وضعیت معیشتی ساکنان و نیازشان به کمک‌های مالی و غذایی را ارزیابی می‌کند تا با جلب نظر آنها، کمک‌رسانی خود را به مثابه جبران خسارت برای آسیب‌های وارده جلوه دهد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده شهر الحمیدیه اخیرا شاهد انجام نظرسنجی‌های حضوری از ساکنان بوده است؛ اقدامی که این بار ماهیتی نگران‌کننده‌تر به خود گرفت زیرا شامل عکس‌برداری از افراد در حالی بود که کارت‌های شناسایی خود را در دست داشتند. این امر نشان‌دهنده اهداف پنهان جمع‌آوری اطلاعات است. پیامدهای این اقدامات در ماهیت بازداشت‌های اخیر و تلاش برای جذب نیرو مشهود است؛ واقعیتی که روزنامه هاآرتص نیز در تاریخ ۲۳ سپتامبر به آن اذعان کرده است.

همزمان تغییراتی در ساختار نظامی ارتش سوریه در منطقه جنوب مشاهده می‌شود. این تحولات به نظر می‌رسد با نتایج دیدار اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه و رومن گافمن، رئیس موساد در امان که پس از حمله به فرودگاه ابوالظهور در حومه ادلب صورت گرفت مرتبط باشد.

در همین راستا منابع نظامی در گفتگو با روزنامه الاخبار از تغییرات ناگهانی در لشکر ۴۰ وزارت دفاع سوریه خبر می‌دهند. به گفته این منابع این تغییرات نه تنها ناشی از تنش‌های میان فرماندهان اهل درعا و فرماندهان مناطق شمالی است بلکه به عنوان گامی مقدماتی برای خروج نیروهای نظامی وزارت دفاع از استان درعا و جایگزینی آن‌ها با نیروهای پلیس وابسته به وزارت کشور نیز محسوب می‌شود.

در همین راستا نیروهای باقی‌مانده از لشکر ۴۰ پس از انحلال آن در یگانی جدید به نام «تیپ یکم» ادغام شدند؛ یگانی که در مرکز سوریه فعالیت می‌کند و شامل گردان‌هایی از حمص، حماه و ادلب نیز می‌شود. افزون بر این، افسران اهل درعا به حاشیه رانده شدند و برخی از آن‌ها از سمت فرماندهی گردان به معاونت فرماندهی گردان تنزل یافتند. در چارچوب همین اقدامات، حدود ۵۰۰ تن از نیروهای مرزبانی از گذرگاه مرزی نصیب در مرز اردن به التنف منتقل شدند.

شواهد حاکی از آن است که این تغییرات ساختاری نظامی به حوزه اداری نیز گسترش خواهد یافت و انتظار می‌رود مقامات امنیتی به‌ویژه در درعا عهده‌دار سمت استانداری شوند. با توجه به این ترتیبات این نگرانی وجود دارد که تجدید ساختار مذکور نتیجه‌ای معکوس به بار آورد و با تشدید خلأ امنیتی به رژیم صهیونیستی مجال بیشتری برای بهره‌برداری از وضعیت جنوب و اجرای چشم‌انداز جدید خود در خصوص توافق سال ۱۹۷۴ بدهد؛ چشم‌اندازی که بر پایه حذف هرگونه حضور نظامی سوریه در این منطقه استوار است.