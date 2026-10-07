 رسوایی در سیا؛ مقام اطلاعاتی با سوابق جعلی ۱۹۴ میلیون دلار سرقت کرد

اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا فاش کرد که یک مقام پیشین سیا با جعل سوابق نظامی و تحصیلی به سطوح ارشد این سازمان رسید، نهادهای ساختگی ایجاد کرد و با اختلاس ۱۹۴ میلیون دلار، ثروتی هنگفت اندوخت.

جوان آنلاین: دیوید جی راش، مقام بلندپایه پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به سیا در دادگاه فدرال ویرجینیا به کلاهبرداری الکترونیکی اعتراف کرد؛ او با جعل سوابق نظامی و تحصیلی به رده‌های بالای این سازمان نفوذ کرده و با ایجاد نهادها و برنامه‌های ساختگی، ۱۹۴ میلیون دلار از دولت فدرال اختلاس کرد.

شبکه فاکس نیوز گزارش داد: دیوید جی راش در دادگاه فدرال ویرجینیا به یک فقره کلاهبرداری الکترونیکی اعتراف کرد و این اعتراف چند ماه پس از آن انجام شد که با یورش اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) به خانه او، ۲۹۸ شمش طلا به ارزش ۴۶ میلیون دلار، ۲.۱ میلیون دلار پول نقد و ده‌ها قلم کالای لوکس کشف شد.

تاد بلانش، وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا در این باره گفت: «کارمندان فدرال موظف به خدمت به مردم آمریکا هستند، نه به خودشان. دولت ترامپ متعهد است که اسراف، تقلب و سوءاستفاده در دولت فدرال را ریشه‌کن کند، از جمله با پیگرد قانونی کسانی که احمقانه مالیات‌دهندگان آمریکایی را فریب می‌دهند.»

راش برای رسیدن به مدارج بالای سیا و کسب مجوزهای فوق‌محرمانه، سوابق گسترده‌ای جعل کرد. او در درخواست‌های شغلی رسمی ادعا کرد که فارغ‌التحصیل مدرسه خلبانی آزمایشی نیروی هوایی آمریکا و مدیر عملیات آزمایشی یک یگان مشترک ارتش و نیروی دریایی بوده است.

اما در واقع، راش هرگز خلبان نبود، هیچ مجوزی از اداره هوانوردی فدرال آمریکا نداشت و در دوران خدمتش در نیروی دریایی عمدتا به‌عنوان تکنسین سیستم‌های اطلاعاتی خدمت کرده بود.

راش پس از قرار گرفتن در رده رهبری ارشد، اقدام به تخلیه گسترده پول مالیات‌دهندگان کرد. او بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، نهادهای دولتی ساختگی و طرح‌های جعلی، از جمله یک «برنامه دسترسی ویژه» تقلبی ایجاد کرد تا بودجه فدرال را به حساب‌های خودش هدایت کند و در نهایت ۱۹۴ میلیون دلار دزدید.

این مقام پیشین سیا ۱۴۵ میلیون دلار را از طریق انتقال‌های الکترونیکی برای تامین مالی سبک زندگی پرهزینه‌ای که داشت، هدایت کرد. او املاک گران‌قیمت، خودروهای لوکس و مقادیر عظیمی طلای فیزیکی خریداری کرده بود.

در همین راستا، جان راتکلیف، مدیر سیا گفت: «راش با سوءاستفاده از موقعیت خود به اعتماد عمومی خیانت کرد و باید در قبال اقداماتش کاملا پاسخگو باشد. سیا پس از یک تحقیق داخلی که جرائم احتمالی را شناسایی کرد، بلافاصله این موضوع را به اف‌بی‌آی ارجاع داد.»

او بر اساس شرایط توافقی اعتراف، موافقت کرد که تمام دارایی‌های توقیف‌شده در جریان تحقیق را واگذار کند. این واگذاری شامل ۲۹۸ شمش طلا، ۲.۱ میلیون دلار پول نقد، املاک او، ۳۰ ساعت لوکس که عمدتا رولکس هستند و دو خودروی بی‌ام‌و آلپینا مدل ۲۰۲۶ است.

راش قرار است در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۷ محاکمه و مجازات شود. او با حداکثر ۲۰ سال زندان روبه‌رو است.