نتایج یک پژوهش جدید حاکی از رکوردشکنی فقر در فرانسه است؛ بحرانی که بسیاری از شهروندان این کشور را در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی، به‌ویژه غذا و مسکن، با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

جوان آنلاین: نتایج یک مطالعه علمی جدید نشان می‌دهد که فقر شدید در فرانسه به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. این پژوهش که توسط پنج اقتصاددان انجام شده و بر پایه داده‌های «رستو دو کور» (Restos du Cœur) — بزرگ‌ترین انجمن خیریه تأمین مواد غذایی در فرانسه — استوار است، ابعاد جدیدی از بحران معیشتی و سختیِ تأمین نیازهای اولیه زندگی برای بخش بزرگی از جامعه فرانسه را آشکار می‌کند.

فقر؛ واقعیتی که رو به افزایش است

این گزارش که روز دوشنبه ۵ اکتبر منتشر شد، با تکیه بر مشاهدات میدانی تهیه شده، فراتر از آمارهای نظری، تحلیل دقیقی از عوامل «فقر مطلق» ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های این پژوهش، بسیاری از مردم فرانسه نه تنها در تأمین مسکن، بلکه در تهیه ساده‌ترین اقلام غذایی نیز با مشکلات جدی دست‌ و پنجه نرم می‌کنند.

روایت‌های تلخ از زندگی در فقر

در یکی از شعبه‌های این خیریه در منطقه دهم پاریس، مریم، مادری که به تنهایی سرپرستی فرزندش را بر عهده دارد و فاقد مدارک اقامتی است، وضعیت خود را این‌گونه توصیف می‌کند: گاهی با ۲۰۰ یا ۳۰۰ یورو در ماه زندگی می‌کنم و گاهی هم هیچ پولی ندارم. این وضعیت برای زنده ماندن است، نه زندگی کردن.

او با اشاره به سختی‌های فرزندپروری در این شرایط می‌گوید: دردناک‌ترین بخش این است که نمی‌توانم خواسته‌های دختر هفت ساله‌ام را برآورده کنم. وقتی او سکه‌های کوچکی پیدا می‌کند و می‌پرسد چرا با این پول به رستوران نمی‌رویم، پاسخ دادن به او برایم سخت‌ترین کار دنیاست.