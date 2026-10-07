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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۵
بين‌الملل » اخبار كلی

سازمان جهانی بهداشت: آمار چاقی در کودکان و نوجوانان ۴ برابر شده است

سازمان جهانی بهداشت سازمان جهانی بهداشت (WHO) در گزارش تازه‌ای اعلام کرد چاقی در میان کودکان و نوجوانان از سال ۱۹۹۰ میلادی، چهار برابر شده و ۱۷۰ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است.

جوان آنلاین: این سازمان در پی انتشار گزارش جدیدی امروز (چهارشنبه) اعلام کرد آمار چاقی در میان کودکان و نوجوانان ۵ تا ۱۹ ساله در سطح جهان از سال ۱۹۹۰ تاکنون چهار برابر شده و طبق آخرین آمار که در سال ۲۰۲۴ میلادی برآورد شده، ۱۷۰ میلیون کودک و نوجوان در دنیا با این بیماری مزمن زندگی می‌کنند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت، میزان شیوع در این گروه‌های سنی از ۲ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۸ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. همچنین از میان این آمار، ۷۰ میلیون نفر کودکان ۵ تا ۹ ساله و ۱۰۰ میلیون نفر نوجوانان ۱۰ تا ۱۹ ساله هستند.

این آمار در حالی منتشر شد که سازمان جهانی بهداشت اولین دستورالعمل‌های خود را در مورد مراقبت از کودکان و نوجوانان در مورد چاقی منتشر و مداخلات ساختاریافته‌ای را با تمرکز بر رژیم غذایی، فعالیت بدنی و تغییر سبک زندگی توصیه کرد.

این سازمان در حین حال تاکید کرد داروهای کاهش وزن، جراحی چاقی و تجهیزات کاهش وزن نباید برای درمان کودکان یک تا ۹ ساله مورد استفاده قرار گیرند.

برای نوجوانان ۱۰ تا ۱۹ ساله نیز داروهای تأییدشده تنها زمانی ممکن است مد نظر قرار گیرند که یک برنامه چندجانبه و تحت‌نظارت برای اصلاح سبک زندگی، به نتایج مطلوب نرسیده باشد. همچنین جراحی چاقی (باریاتریک) ممکن است تحت شرایطی سخت‌گیرانه برای موارد چاقی شدید در نظر گرفته شود.

سازمان جهانی بهداشت بار دیگر هشدار داد چاقی می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌هایی از جمله دیابت نوع ۲ و بیماری‌های قلبی-عروقی را از سنین پایین، افزایش دهد.

این سازمان همچنین بر پیامدهای سلامت روان مرتبط با چاقی از جمله انگ اجتماعی، قلدری، اضطراب، افسردگی و اعتمادبه‌نفس پایین تأکید کرد و خواستار رسیدگی هم‌زمان به مسائل سلامت جسمانی و روانی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جهانی بهداشت، این گزارش تأکید کرد رسیدگی به معضل چاقی باید فراتر از کاهش وزن باشد و بر سلامت کلی، عملکرد و رفاه فرد تمرکز کند؛ این امر مستلزم مراقبت‌های بلندمدت و متناسب با سن است که برای کودکان و خانواده‌هایشان طراحی شده باشد.

این سازمان همچنین هشدار داد درمان به‌تنهایی نمی‌تواند روند صعودی نرخ چاقی را معکوس کند و خواستار اتخاذ تدابیری برای افزایش دسترسی و مقرون‌به‌صرفه بودنِ رژیم‌های غذایی سالم و فعالیت‌های بدنی شد.

برچسب ها: سازمان جهانی بهداشت ، چاقی کودکان ، معضل چاقی
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