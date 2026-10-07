رهبر کره‌شمالی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری روسیه متعهد به «حمایت همیشگی و تغییرناپذیر» خود از مسکو شد​​​​​​​.

جوان آنلاین: خبرگزاری مرکزی کره‌شمالی امروز(چهارشنبه) اعلام کرد که کیم جونگ اون رهبر این کشور در نامه‌ تبریک تولد به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، متعهد به «حمایت همیشگی و تغییرناپذیر» خود از مسکو شد.

وی عملیات نظامی در اوکراین را «مقدس» خواند و از آن تمجید کرد.

رهبر کره‌شمالی با بیان اینکه «از دوستی خوب با شما خرسندم»، خواستار گشودن یک فصل جدید برای توسعه روابط دوجانبه شد.

کیم در نامه خود، تاکید کرد: «من بار دیگر حمایت همیشگی و تغییرناپذیر خود را از شما و فدراسیون روسیه اعلام می‌کنم.»

وی ادامه داد که «به‌طور راسخ متقاعد شده است که جنگ مقدس و عادلانه مردم روسیه، یقینا با پیروزی آن‌ها به پایان خواهد رسید.»

رهبر کره‌شمالی ماه گذشته در نامه ای به پوتین بر «گسترش و تعمیق» همکاری با مسکو تاکید کرده بود.

وی افزود: پیونگ یانگ عزم قاطع دارد که همکاری روسیه را «به شیوه‌ای جامع» و بر اساس دوستی، کمک متقابل و اتحاد میان دو کشور گسترش دهد.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مسکو و پیونگ‌یانگ به شکل چشمگیری به یکدیگر نزدیک شده‌اند؛ به‌طوری که کره شمالی در سال ۲۰۲۴ نیروهایی را برای نبرد در کنار ارتش روسیه به اوکراین اعزام کرده و همکاری‌های نظامی خود را در چارچوب یک پیمان دفاعی متقابل تعمیق کرده است.

پوتین در ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ در سفر به پیونگ‌یانگ و در دیدار با کیم توافقنامه‌ مشارکت راهبردی جامع دو کشور را امضا کرد.

توافقنامه همکاری مشارکت راهبردی جامع مسکو و پیونگ یانگ که سرانجام در مورخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۳ پس از تصویب در دومای روسیه به امضای پوتین تحت عنوان «قانون پیمان مشارکت راهبردی جامع روسیه و کره شمالی» رسید، شامل ۲۳ ماده است که یکی از آن مواد بر ارائه فوری کمک نظامی با استفاده از تمام ابزارهای موجود در شرایطی که یکی از طرفین به دلیل حمله مسلحانه در وضعیت جنگی قرار گیرد، تاکید دارد و به مدت نامحدود معتبر خواهد بود.