هشدار پلیس راهور به رانندگان؛ زنگ خطر در بزرگراه آزادگان به صدا درآمد

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از شروع ترافیک پرحجم و سنگین در برخی از معابر داخل شهری و بزرگراه های پایتخت در روز چهارشنبه پانزدهم مهر ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی، لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد و بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری شاهد بار ترافیک پر حجم و سنگینی هستیم.

به گزارش مهر، وی در ادامه افزود: در مسیر شرق به غرب بزرگراه صدراز بلوار کامرانیه تا مدرس، بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر گفت: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی، نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد و بزرگراه آیت الله سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی نیز پرحجم و سنگین می‌باشد.

متاسفانه حوالی ساعت ۱۹:۰۵ شب گذشته در موقعیت بزرگراه آزادگان به غرب «لاین کندرو بروجردی» یک دستگاه سواری پژو با عابر پیاده برخورد کرده که عابر دردم فوت شده است.

جزئیات بیشتر وقوع این تصادف فوتی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.

سرهنگ کشیر در پایان به رانندگان توصیه کرد: لطفا از هرگونه بی‌ توجهی به جلو، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و عجله پرهیز کنند چرا که غفلت از مسیر پیش رو حتی برای چند ثانیه می‌تواند به حادثه‌ای مرگبار منجر شود. رعایت سرعت مطمئنه و توجه مستمر به مسیر گامی اساسی در حفظ جان رانندگان و دیگر کاربران ترافیکی است.