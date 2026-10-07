معاون پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا اذعان کرد: سلاح اتمی ایران تأسیسات هسته‌ای دیمونا است و تهران می‌تواند آن را هدف قرار دهد.

جوان آنلاین: پروفسور پل کرگ رابرتس (Paul Craig Roberts) معاون پیشین وزارت خزانه داری آمریکا در مصاحبه ای که در بستر شبکه های اجتماعی انجام شد، تصریح کرد: سلاح هسته ای ایران، تأسیسات اتمی دیمونا در اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین) است. ایران نیازی به سلاح اتمی ندارد، زیرا سلاح اتمی تهران تأسیسات هسته ای دیمونا است.

به گزارش مهر، معاون پیشین وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص اضافه کرد: آنچه ایران می تواند انجام دهد، زدن آن (دیمونا) با موشک‌ های بالستیک است.سپس انفجار در اسرائیل رخ می‌ دهد و تشعشعات آن نیز همه‌جا را فرا می‌گیرد.

پروفسور پل کرگ رابرتس در ادامه تأکید کرد: اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین) بسیار کوچک اما ایران بزرگ است. ایران به بزرگی پهنه غربی اروپا است. اسرائیل کوچک است و نابود کردنش کار سختی نیست.