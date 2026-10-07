یک رسانه آمریکایی به ضربات سهمگین ایران علیه پایگاه های این کشور در منطقه و خسارت های سنگین برجای مانده در آنها اعتراف کرد.

جوان آنلاین: پایگاه آمریکایی اینترسپت اعتراف کرد که خسارت های سنگینی که به پایگاه های این کشور در منطقه طی جنگ علیه ایران وارد آمده باعث می شود نتوان احتمال بازگشت آمریکا به خاورمیانه را تأیید کرد.

به گزارش مهر، مسئولان آمریکایی در گفتگو با این پایگاه تاکید کردند: برخی از پایگاه های اصلی آمریکا در منطقه متحمل خسارت های سنگینی شده به طوری که به صورت کامل تعطیل شده اند. چه بسا ساختار پایگاه های آمریکا در منطقه هیچگاه به دوره قبل بازنگردد.

بر اساس این گزارش، ایران بیش از ۱۵ پایگاه آمریکا را در منطقه هدف قرار داده است. ارتش آمریکا به تازگی نیز ۱۲بمب افکن بی ۱ خود را از پایگاه انگلیس از ترس حملات ایران خارج کرده است.

روز گذشته کریس مورفی سناتور مطرح آمریکا در گفتگویی اعلام کرد که وزارت جنگ این کشور در جریان سفر وی به غرب آسیا، مانع از دسترسی‌ اش به یک پایگاه نظامی کلیدی آمریکا در قطر شده است؛ او این اقدام را بخشی از تلاش دولت آمریکا برای پنهان کردن پیامدهای جنگ با ایران توصیف کرد.

رویترز در این خصوص نوشت: پایگاه هوایی «العدید» بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه است و در جریان جنگی که آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه آغاز کردند، بارها هدف حملات ایران قرار گرفته است.