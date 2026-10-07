کد خبر: 1383236
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۲
بين‌الملل » اخبار كلی

اینترسپت: ممکن است پایگاه‌های آمریکا در منطقه دیگر مانند قبل نشود

پایگاه نظامی یک رسانه آمریکایی به ضربات سهمگین ایران علیه پایگاه های این کشور در منطقه و خسارت های سنگین برجای مانده در آنها اعتراف کرد.

جوان آنلاین: پایگاه آمریکایی اینترسپت اعتراف کرد که خسارت های سنگینی که به پایگاه های این کشور در منطقه طی جنگ علیه ایران وارد آمده باعث می شود نتوان احتمال بازگشت آمریکا به خاورمیانه را تأیید کرد.

به گزارش مهر، مسئولان آمریکایی در گفتگو با این پایگاه تاکید کردند: برخی از پایگاه های اصلی آمریکا در منطقه متحمل خسارت های سنگینی شده به طوری که به صورت کامل تعطیل شده اند. چه بسا ساختار پایگاه های آمریکا در منطقه هیچگاه به دوره قبل بازنگردد.

بر اساس این گزارش، ایران بیش از ۱۵ پایگاه آمریکا را در منطقه هدف قرار داده است. ارتش آمریکا به تازگی نیز ۱۲بمب افکن بی ۱ خود را از پایگاه انگلیس از ترس حملات ایران خارج کرده است.

روز گذشته کریس مورفی سناتور مطرح آمریکا در گفتگویی اعلام کرد که وزارت جنگ این کشور در جریان سفر وی به غرب آسیا، مانع از دسترسی‌ اش به یک پایگاه نظامی کلیدی آمریکا در قطر شده است؛ او این اقدام را بخشی از تلاش دولت آمریکا برای پنهان کردن پیامدهای جنگ با ایران توصیف کرد.

رویترز در این خصوص نوشت: پایگاه هوایی «العدید» بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه است و در جریان جنگی که آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه آغاز کردند، بارها هدف حملات ایران قرار گرفته است.

برچسب ها: پایگاه‌های نظامی ، آمریکا ، حملات شدید
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

جلسه سران قوا برگزار شد

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

زیر ضرب اطلاعات

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

بدون شرح

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

طلا‌های سرنوشت‌ساز

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

غارنشینی پس از قتل مادر

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار