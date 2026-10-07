نماینده پارلمان عراق: استفاده از حریم هوایی عراق علیه سایر کشورها مردود است

نماینده پارلمان عراق با تاکید بر مردود بودن استفاده از حریم هوایی عراق برای هرگونه عملیات نظامی علیه سایر کشورها پس از خروج نظامیان آمریکایی، بر لزوم دفاع از حاکمیت عراق و تقویت سامانه‌های دفاع هوایی تاکید کرد.

جوان آنلاین: «احمد شهید» گفت: پارلمان قاطعانه استفاده از حریم هوایی عراق برای هرگونه عملیات نظامی پس از خروج نیروهای آمریکایی و ائتلاف از عراق را رد می‌کند و چنین اقدامی نقض حاکمیت عراق محسوب می‌شود.

این نماینده پارلمان عراق تصریح کرد: عراق استفاده از خاک و حریم هوایی خود را برای هرگونه حمله‌ای علیه کشورهای دیگر رد می‌کند. احترام به حاکمیت کشور و جلوگیری از تبدیل شدن حریم هوایی عراق به پایگاهی برای عملیات نظامی ضروری است.

وی افزود: پارلمان پیش از این خواستار تجهیز ارتش عراق به سامانه‌های پیشرفته دفاع هوایی برای افزایش توانایی نیروهای امنیتی در حفاظت از حریم هوایی عراق و مقابله با هرگونه حمله احتمالی علیه کشور یا نیروهای امنیتی آن شده است.

او با اشاره به اینکه روند تهیه سلاح نباید در انحصار آمریکا باشد، خواستار تنوع بخشیدن به منابع تسلیحاتی عراق و بررسی خرید سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته از کشورهای غربی و آسیایی، از جمله روسیه، چین، کره جنوبی و فرانسه و همچنین سایر کشورهایی شد که دارای فناوری‌های پیشرفته در این زمینه هستند.

این نماینده پارلمان عراق با اشاره به اینکه تقویت قابلیت‌های پدافند هوایی یکی از مسائل مهم برای حفاظت از حاکمیت عراق، به ویژه با پایان ماموریت نیروهای آمریکایی و ائتلاف است، بر ضرورت برخورداری از توانمندی مستقل عراق تاکید کرد.