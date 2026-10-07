نماینده پارلمان عراق با اشاره به خروج آمریکا از عراق، خواستار پیگیری غرامت از آمریکا به خاطر جنگ، اشغال و خسارات وارده به این کشور شد.

جوان آنلاین: « احمد الموسوی» گفت: احیای کامل حاکمیت اقتصادی، امنیتی و سیاسی عراق، راه را برای مطالبه غرامت از آمریکا به خاطر جنگ، اشغال و خسارات ناشی از آن هموار خواهد کرد.

این نماینده پارلمان عراق تصریح کرد: احیای حاکمیت اقتصادی، امنیتی و سیاسی عراق به کشور مجال می‌دهد تا موضوع مطالبه غرامت از آمریکا به خاطر تجاوز و اشغال عراق را مطرح کند. این موضوع منوط به داشتن یک فرآیند تصمیم‌گیری ملی مستقل است.

وی افزود: جنگی که واشنگتن علیه عراق به راه انداخت، علاوه بر خسارات وارده به زیرساخت‌ها، تخریب مؤسسات و تأسیسات دولتی متعدد و سرقت تعدادی از املاک و دارایی‌های عراق، منجر به کشته و زخمی شدن هزاران عراقی شد.

الموسوی تاکید کرد: تصمیم رسمی برای مطالبه غرامت از واشنگتن آسان نخواهد بود. این موضوع نیازمند یک تصمیم ملی و شجاعت سیاسی از سوی همه نیروهای سیاسی است و حل این موضوع نیازمند اجماع ملی گسترده و یک تصمیم حاکمیتی روشن است.

گفتنی است که وزارت جنگ آمریکا هشتم مهرماه به صورت رسمی پایان مأموریت نیروهای نظامی خود در عراق و تکمیل خروج آن‌ها را اعلام کرده بود.

پیش از این نیز مقتدی صدر رهبر جریان صدر خروج نیروهای آمریکایی را نشانه استقلال عراق و پایان دوران آمریکا در این کشور دانست و تصریح کرد که آمریکا باید خسارت های ناشی از سال‌ها اشغالگری را بپردازد.