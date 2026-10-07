جوان آنلاین: «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای اعلام کرد: تجهیزات نظامی عربستان که به پادگان «بدر» در نزدیکی فرودگاه بین المللی عدن رسیده است را با موشک های بالستیک هدف قرار دادیم. وی گفت که در نتیجه این حمله چندین افسر سعودی کشته و زخمی شدند.

سریع تاکید کرد: به دشمن هشدار می‌دهیم که از فرودگاه غیرنظامی عدن، برای اهداف نظامی استفاده نکند.

حمله موشکی یمن به پادگان نیروهای هم‌پیمان عربستان در نزدیکی فرودگاه عدن

شبکه خبری الجزیره با انتشار ویدئویی گزارش داد که دو موشک به نزدیکی فرودگاه بین‌المللی عدن اصابت کرده اما گزارشی از تلفات در این حمله منتشر نشده است.

سریع پیش از این نیز بامداد روز چهارشنبه اعلام کرده بود که نیروهای مسلح یمن، فرودگاه ملک خالد ریاض را با چند پهپاد هدف قرار دادند و این عملیات موفقیت آمیز باعث تعلیق پروازها در این فرودگاه شده است.

وی افزود: نیروهای مسلح یمن در دو عملیات پهپادی و موشکی فرودگاه بین المللی ابها و پایگاه هوایی خمیس مشیط را هدف قرار داده‌اند که به توقف پروازهای فرودگاه ابها و خسارت در پایگاه خمیس مشیط منجر شده است.

سریع اضافه کرد: نیروهای مسلح یمن در عملیاتی دیگر، اردوگاه الدغاریر در جیزان، اردوگاه عاکفه در عسیر و اردوگاه الموسم در جیزان را با شمار زیادی موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داده‌اند.