سباستین لکورنو نخست‌وزیر فرانسه در اظهاراتی با اشاره به تداوم اعتراضات دانش‌آموزی در این کشور اعلام کرد که از زمان آغاز این اعتراضات، ۷۱۵ نیروی پلیس و ۲۱۵ دانش‌آموز مجروح شده‌اند.

جوان آنلاین: لکورنو در نشست مجلس ملی فرانسه با محکوم کردن خشونت‌های رخ‌داده در حاشیه اعتراضات دانش‌آموزان گفت: در برابر خشونت، هیچ مماشاتی قابل قبول نیست.

وی افزود: آتش زدن یک دبیرستان وضعیت ساختمان‌های مدارس را بهتر نمی‌کند و آسیب رساندن به معلمان نیز به حل مشکل کمبود معلم کمکی نخواهد کرد.

نخست‌وزیر فرانسه همچنین اعلام کرد که از وزرای این کشور خواسته است تا پایان ماه اکتبر پیشنهادهای خود را برای پاسخ به مطالبات دانش‌آموزان ارائه کنند.

لکورنو در ادامه با بیان اینکه دولت فرانسه موضوع جایگزینی معلمان غایب، بازنگری در ساعات روزانه مدارس و افزایش زمان استراحت ناهار دانش‌آموزان را بررسی خواهد کرد، خاطرنشان کرد: تعمیر ساختمان‌های قدیمی مدارس نیز در دستور کار قرار دارد.

به نوشته رویترز، در حالی که وزارت کشور فرانسه اعلام کرده است که روز گذشته (سه‌شنبه ۱۴ مهر) حدود ۲۵۶ هزار نفر در اعتراضات سراسری در این کشور شرکت کردند، اتحادیه‌های برگزارکننده این اعتراضات، تعداد شرکت‌کنندگان را حدود ۴۵۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند.

در همین ارتباط امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز گذشته (سه‌شنبه ۱۴ مهر) در پی تشدید اعتراضات دانش‌آموزان در این کشور، نخست‌وزیر و شماری از وزیران ارشد دولت خود را به یک نشست اضطراری فراخواند.

این نشست در شرایطی برگزار شد که اعتراضات دانش‌آموزان در شهرهای مختلف فرانسه به خشونت کشیده شده و دولت با افزایش فشارها برای پاسخگویی به مطالبات معترضان درباره کمبود معلم، فرسودگی مدارس و شرایط آموزشی مواجه است.