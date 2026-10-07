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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۶
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گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا از خسارات وارده به هواگردهای آمریکایی در تجاوز به ایران

ث مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا در گزارشی درباره خسارت‌های واردشده به هواگردهای این کشور در جریان جنگ تجاوزکارانه علیه ایران اعلام کرد که دست‌کم ۸۱ فروند هواگرد بال‌ثابت، بالگرد و پهپاد آمریکایی از آغاز این درگیری‌ها از بین رفته و یا آسیب دیده‌اند.

جوان آنلاین: در گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا آمده است: این نهاد بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، اظهارات پیت هگست وزیر جنگ، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و همچنین گزارش بازرس کل وزارت جنگ آمریکا، ۸۱ فروند هواگرد را که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (نهم اسفند ۱۴۰۴) در جریان جنگ آمریکا علیه ایران از بین رفته و یا آسیب دیده‌اند را شناسایی کرده است.

این گزارش با اشاره به اینکه شمار هواگردهای آسیب‌دیده و یا از دست‌رفته ممکن است همچنان تغییر کند زیرا عواملی از جمله طبقه‌بندی اطلاعات، ادامه فعالیت‌های نظامی و تعیین مسئولیت برخی حوادث می‌تواند بر این آمار اثر بگذارد، می‌افزاید: همچنین برخی هواگردهای آسیب‌دیده ممکن است دوباره به چرخه عملیاتی بازگشته باشند.

بر اساس این گزارش، خسارت‌های ثبت‌شده شامل ۱۲ فروند جنگنده F-۱۵E، یک فروند F-۳۵A و دو فروند هواپیمای تهاجمی A-۱۰ است.

این گزارش می‌افزاید: هفت فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-۱۳۵، یک فروند هواپیمای هشدار زودهنگام و کنترل هوایی E-۳ Sentry و دو فروند هواپیمای عملیات ویژه MC-۱۳۰J نیز در این فهرست قرار دارند.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا همچنین با اشاره به اینکه چندین بالگرد و پهپاد این کشور در جریان جنگ تجاوزکارانه علیه ایران آسیب دیده و یا از بین رفته‌اند، آمده است: از جمله آنها می‌توان به یک فروند پهپاد MQ-۴C Triton، سه فروند پهپاد MQ-۱ و ۴۵ فروند پهپاد MQ-۹ Reaper اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، بخش قابل‌توجهی از موارد ثبت‌شده مربوط به پهپادهای بدون سرنشین است و برخی هواگردها در جریان حملات به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و یا در عملیات جست‌وجو و نجات آسیب دیده و یا از بین رفته‌اند.

مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا همچنین با استناد به برآورد اداره بودجه کنگره (CBO) اعلام کرد که هزینه جایگزینی تجهیزات از دست‌رفته در جریان جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران تا اول آگوست (۱۰ مرداد)، بسته به برنامه‌های وزارت دفاع برای جایگزینی آنها، بین یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تا سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

بر اساس این گزارش، آمار ارائه‌شده بر پایه اطلاعات علنی است و به دلیل محدودیت‌های اطلاعاتی و ادامه تحولات نظامی، نمی‌توان آن را رقم نهایی خسارت‌های وارده به هواگردهای آمریکایی در عملیات علیه ایران تلقی کرد.

به گزارش ایرنا، شبکه تلویزیونی سی ان ان پیش تر به نقل از گزارش پنتاگون به کنگره نوشت که جنگ آمریکا با ایران تاکنون ۴۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار هزینه داشته است.

این شبکه خبری آمریکایی افزود که وزارت جنگ آمریکا به قانونگذاران اطلاع داده که هزینه‌های جنگ تا ۳ سپتامبر (۱۲ شهریور) ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به علاوه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هزینه سوخت اضافی بوده است.

این رسانه دموکرات ها نوشت که این برآورد هنوز هزینه این جنگ را به صورت کامل محاسبه نکرده است.

سی ان ان می افزاید که این برآورد شامل برآورد هزینه تعمیر پایگاه‌ها یا ساختمان‌های آسیب‌دیده نبوده و جزئیات دقیقی از هزینه‌های غیرمستقیم جنگ را، آنگونه که مد نظر قانونگذاران بوده، در اختیار کنگره قرار نداده است.

برآورد ۴۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری پنتاگون از ۳۸ میلیارد دلار هزینه ای که اداره بودجه کنگره تا ۱ اوت (۱۰ مرداد) پیش‌بینی کرده بود، فراتر رفته و پس از آن منتشر می شود که پنتاگون در ماه ژوئیه (اوایل تابستان)، هزینه جنگ را ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تخمین زده بود.

این اداره نیز اعلام کرده بود که برآوردش شامل هزینه تعمیر تأسیسات آسیب‌دیده آمریکا نمی‌شود و بیشتر آن مربوط به هزینه مهمات است. اداره بودجه کنگره تخمین زده که جنگ پس از ۱ اوت همچنان ماهانه حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه خواهد داشت و هزینه‌های بیشتری در دوره‌های تشدید درگیری‌ها تخمین زده می‌شود.

این اداره همچنین به کنگره اعلام کرد که انتظار می‌رود جنگ، تورم را برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۷ افزایش داده و در برهه ای که آمریکایی‌ها بیش از پیش نگران شرایط اقتصادی هستند، هزینه‌ها را بالا ببرد.

برچسب ها: مرکز پژوهش ها ، جنگ ایران امریکا ، امریکا
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