طلا از افزایش قیمت بازماند

قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر تقویت ارزش دلار و در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر انتشار صورتجلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو بودند، کاهش یافت.

جوان آنلاین: قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۶ درصد کاهش، به ۴۱۳۸ دلار و ۳۴ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا نیز با ۰.۵ درصد کاهش، به ۴۱۶۴ دلار و ۷۰ سنت رسید.

شاخص دلار آمریکا ۰.۲ درصد افزایش یافت. تقویت ارزش دلار باعث می‌شود طلا که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر شود.

قرار است صورت‌جلسه آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز جاری منتشر شود.

«فرانک والباوم»، تحلیلگر بازار در پلتفرم معاملاتی Naga، گفت: احتمالا طلا با گرایشی ملایم به سمت کاهش قیمت، نسبتا ثابت باقی خواهد ماند.

به گفته او، صورت‌جلسه نشست فدرال رزرو می‌تواند دیدگاه دقیق‌تری درباره سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا و میزان حمایت اعضای آن از افزایش بیشتر نرخ بهره ارائه دهد و بر انتظارات بازار درباره افزایش‌های بعدی نرخ بهره تاثیر بگذارد.

همچنین هرگونه تغییر در بازده اوراق خزانه بلندمدت آمریکا، ارزش دلار یا قیمت نفت که تحت تاثیر تحولات خاورمیانه ایجاد شود، می‌تواند جهت حرکت این فلز گرانبها را تشدید کند.

اظهارات اخیر مقام‌های فدرال رزرو نیز بر تعهد بانک مرکزی آمریکا به مهار تورم تاکید داشته است. مری دالی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو گفت: نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره تا حد زیادی به این بستگی دارد که عوامل افزایش‌دهنده تورم موقتی باشند یا ادامه پیدا کنند. در همین حال، جف اشمید، رئیس بانک فدرال رزرو کانزاس‌سیتی گفت: نرخ بهره همچنان باید افزایش یابد تا تورم کاهش پیدا کند.

با وجود اینکه داده‌های اقتصادی ضعیف اخیر، انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا در اکتبر را تعدیل کرده است، معامله‌گران همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را ۸۷ درصد پیش‌بینی می‌کنند.

نرخ‌های بهره بالا، هزینه فرصت نگهداری این دارایی بدون بازده را افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، در همین حال، شرکت‌کنندگان در انجمن بازار شمش لندن (LBMA) در سورنتوی ایتالیا پیش‌بینی کردند که قیمت هر اونس طلا ممکن است طی ۱۲ ماه آینده به ۵۰۱۳ دلار افزایش یابد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، قیمت هر اونس نقره با ۱.۵ درصد کاهش، به ۶۰ دلار و ۷۹ سنت رسید. قیمت هر اونس پالادیوم با یک درصد کاهش، به ۱۱۶۰ دلار و ۲۳ سنت رسید و هر اونس پلاتین نیز با ۰.۳ درصد کاهش، ۱۶۹۷ دلار و ۴۵ سنت معامله شد.