شاخص کل بورس کانال ۸ میلیون واحد را فتح کرد

شاخص کل بورس در شروع معاملات امروز با رشد حدود ۱۵۰ هزار واحدی، کانال ۸ میلیون واحد را فتح کرد.

جوان آنلاین: معاملات بازار سرمایه در چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ با تداوم روند صعودی شاخص کل آغاز شد و نماگر اصلی بازار در دقایق ابتدایی با رشد حدود ۱۵۰ هزار واحدی، برای نخستین بار از مرز ۸ میلیون واحد عبور کرد.

بر این اساس، شاخص کل بورس با ثبت این رشد به محدوده ۸ میلیون و ۱۲۸ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس روز گذشته نیز با رشد ۱۸۷ هزار واحدی در ارتفاع ۷ میلیون و ۹۷۷ هزار واحد قرار گرفته بود و در فاصله‌ای حدود ۲۳ هزار واحدی از مرز ۸ میلیون واحد به کار خود پایان داده بود.

عبور شاخص از کانال ۸ میلیون واحد در شرایطی رقم خورده که بازار طی روزهای اخیر شاهد افزایش تقاضا و رشد قابل توجه قیمت بسیاری از نمادها بوده است.