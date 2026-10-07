یک رسانه ترکیه‌ای از استقرار نیروها و سامانه‌های پدافند هوایی و جنگ الکترونیک این کشور در عربستان خبر داد؛ اقدامی که می‌تواند نشانه عملیاتی شدن توافق دفاعی مکه باشد.

جوان آنلاین: در حالی که تنش‌ها در منطقه و حملات مبارزان یمنی علیه عربستان سعودی ادامه دارد، گزارش یک رسانه تخصصی ترکیه‌ای از استقرار نیروها و تجهیزات نظامی این کشور در عربستان حکایت دارد؛ اقدامی که در صورت تأیید، می‌تواند نخستین نشانه عملیاتی شدن توافق دفاع مشترک مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان باشد.

وبگاه تخصصی صنایع دفاعی ترکیه «ساوونما سانایی اس‌تی» (SavunmaSanayiST) در گزارشی اعلام کرد که نشست فوق‌العاده کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی در چارچوب توافق دفاع مشترک مکه، روز گذشته در ریاض برگزار شده است.

در این نشست، از طرف ترکیه یاشار گولر، وزیر دفاع، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه و سلچوک بایراکتاراوغلو، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور حضور داشتند.

در بیانیه مشترک صادرشده پس از این نشست، اعضای کمیته بر آغاز فوری اجرای تعهدات دفاعی مشترک تأکید و اعلام کردند اقدامات لازم برای استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی مورد توافق در عربستان انجام خواهد شد.

در این بیانیه آمده است که اجرای این اقدامات با هدف تقویت یکپارچگی نظامی و ظرفیت جمعی اعضا و افزایش توان مقابله و دفاع در برابر تهدیدات انجام می‌شود.

استقرار سامانه‌های پدافندی و جنگ الکترونیک ترکیه در عربستان

ساوونما سانایی اس‌تی به نقل از اطلاعاتی که به دست آورده، مدعی شده است که چندین سامانه پدافند هوایی و جنگ الکترونیک ساخت صنایع دفاعی ترکیه از مدتی پیش در نقاط مختلف عربستان مستقر شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این سامانه‌ها مسئولیت حفاظت از برخی تأسیسات حساس عربستان را بر عهده دارند و در کنار آنها، چند صد نیروی متخصص از نیروهای مسلح ترکیه نیز در این کشور مستقر شده‌اند.

این رسانه ترکیه‌ای نوشته است که چنین وضعیتی نشان می‌دهد توافق دفاع مشترک مکه در فاصله کوتاهی پس از امضا از مرحله سیاسی و نظری وارد مرحله عملیاتی شده است.

توافق دفاع مشترک مکه میان ترکیه، عربستان و پاکستان در هفتم اوت امضا شد و بر اساس آن، حمله مسلحانه به یکی از کشورهای عضو، به‌عنوان حمله علیه همه اعضا تلقی خواهد شد.

ساوونما سانایی اس‌تی در ادامه گزارش خود به توانمندی‌های دفاعی ترکیه و تجربه نیروهای مسلح این کشور در مأموریت‌های خارجی اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، ترکیه در سال‌های گذشته در کشورهایی از جمله سومالی، لیبی، قطر، سوریه، جمهوری آذربایجان و کوزوو حضور نظامی داشته و در بیش از ۱۰ کشور مأموریت‌هایی با مشارکت نیروهای مسلح خود اجرا کرده است.

توافق مکه از مرحله سیاسی به مرحله نظامی؟

گزارش ساوونما سانایی اس‌تی در شرایطی منتشر شده که پس از امضای توافق دفاع مشترک مکه، برخی تحلیل‌ها درباره قابلیت اجرایی این پیمان و میزان تعهد عملی اعضای آن مطرح شده بود.

این رسانه ترکیه‌ای با استناد به استقرار نیروها و تجهیزات نظامی ترکیه در عربستان، معتقد است روند اجرای توافق با سرعت بیشتری از آنچه برخی ناظران تصور می‌کردند، در حال پیش رفتن است.

بر اساس این گزارش، ترکیب نیروهای نظامی ترکیه با سامانه‌های پدافند هوایی و جنگ الکترونیک این کشور، بخشی از ظرفیت دفاعی مورد نیاز برای اجرای تعهدات جدید میان اعضای توافق مکه را فراهم می‌کند.