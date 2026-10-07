عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با هشدار خطاب به عربستان، پاکستان و ترکیه تاکید کرد که زیر ساخت های سعودی زیر آتش قرار خواهد گرفت.

جوان آنلاین: محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفتگو با المیادین تاکید کرد که عناصر سعودی و مزدوران وابسته به آنها از تعهدات صنعاء مبنی بر عدم تبدیل کردن میدان نبرد به درگیری میان مناطق شمالی و جنوبی سوء استفاده کردند. ریاض تلاش داشت مسیر درگیری ها را به این سمت بکشاند.

وی اضافه کرد: در حالی که رسانه های دشمن در خصوص پیشروی در تعز دروغ پراکنی می کردند عناصر وابسته به عربستان در تعز تحت محاصره بودند. ما شاهد یک شکاف در جبهه درگیری بودیم که نیروهای یمنی موفق شدند آن را از بین ببرند و به همین دلیل حین پیشروی در منطقه یک شکار گران قیمت به دست آوردند. مسیرهای پیشروی به سمت شهر تعز همچنان ادامه دارد.

البخیتی گفت: انصارالله در ابتدا پیشنهاد کرد تعز از میادین نبرد دور بماند و تحت کنترل یک شورای محلی قرار بگیرد اما طرف مقابل آن را رد کرد. تصمیم اتخاذ شده مبنی بر عفو عمومی همگان حتی طارق صالح را نیز در برمی گیرد. برخی از فرماندهان دشمن درخواست عفو کرده اند.

وی بیان کرد: صنعاء به دنبال منحصر کردن درگیری با دشمن سعودی است اما در عین حال آماده مبارزه با هر طرف خارجی نیز خواهد بود. یمن می تواند تمام فرودگاه ها و بنادر عربستان را ببندد و تعطیل کند. صنعاء آماده است به یک ضربه با 2 ضربه پاسخ دهد. جنگ علیه یمن پرهزینه خواهد بود و تمام زیرساخت های عربستان زیر آتش قرار خواهند گرفت.

البخیتی تصریح کرد: ما پیش بینی نمی کنیم که پاکستان و ترکیه در درگیری های داخلی یمن به صورت مستقیم مداخله کنند اما در برابر مداخله هیچ کشوری در این جنگ ساکت نخواهیم ماند. مداخله این کشور حتی به صورت غیر مستقیم به معنی دست داشتن در ظلم علیه ملت یمن است.