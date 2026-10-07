سفر ناگهانی جولانی به عربستان؛ شبه نظامیان سوری وارد یمن شده اند؟

در حالی که منابع یمنی از ورود شبه نظامیان تحت امر جولانی به جبهه یمن خبر می‌دهند، ابومحمد الجولانی در سفری ناگهانی به ریاض، با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار کرد.

جوان آنلاین: ابومحمد الجولانی (احمد الشرع)، رئیس حکومت خودخوانده سوریه، در پنجمین سفر خود از زمان رسیدن به قدرت، وارد عربستان سعودی شد و با محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، دیدار کرد. جزئیات دقیقی از مذاکرات انجام شده در این دیدار، منتشر نشده است و منابع رسمی سوریه تنها به سفر ناگهانی جولانی به پایتخت عربستان به همراه اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه اشاره کرده‌اند. آنها در این سفر مورد استقبال فیصل بن بندر امیر منطقه مکه قرار گرفته اند.

رسانه‌های سعودی گزارش دادند که فیصل بن بندر، خالد بن سلمان (وزیر دفاع) و فیصل بن عبدالعزیز (امیر منطقه ریاض)، جولانی را در هنگام خروج از عربستان از فرودگاه ملک خالد همراهی کردند.

طبق گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، در این دیدار که با حضور خالد بن سلمان وزیر دفاع، فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه و سایر مقامات برگزار شد، چشم‌انداز روابط، زمینه‌های همکاری و فرصت‌های نوظهور برای توسعه روابط دو جانبه در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

نکته قابل توجه در این سفر ناگهانی، استفاده الشرع از هواپیمای متعلق به خطوط هوایی عربستان (S.A.W) در طول سفر بود.

الاخبار می‌افزاید که این سفر تردیدهایی را در خصوص ماموریت ریاض برای جولانی جهت نقش آفرینی در درگیری‌های یمن برمی‌انگیزد. این در حالی است که گزارش‌های متعدد از جمله گزارش سایت «ترکیه امروز» به نقل از منابع سوری اعلام می کنند که دمشق با درخواست پیشین عربستان برای ساماندهی نیروهای سوری و اعزام آن‌ها به جبهه‌های یمن مخالفت کرده و دلیل آن را مشغولیت خود به بازسازی ارتش و عدم تمایل به ورود به جنگ عنوان کرده است.

در حالی که دولت‌های سوریه و عربستان صحت این روایت را تأیید نکردند، وزارت دفاع سوریه اعزام هرگونه جنگجو به یمن را تکذیب کرده است.

این در حالی است که منابع اطلاعاتی در صنعا در گفتگو با الاخبار فاش کردند که «انصارالله» به اطلاعاتی دست یافته که تأیید می‌کند ریاض با کمک آنکارا، صدها عنصر افراطی را از سوریه به یمن منتقل کرده است.

این سفر در حالی انجام می‌شود که فشارهای زیادی در حوزه اقتصادی حاکمیت خودخوانده سوریه وارد می‌شود و آنها خود را در میان لایه‌های متعددی از بحران‌ می‌بینند. عربستان سعودی نقش بزرگی در حمایت از رژیم جولانی ایفا کرده و تلاش کرده است تا به تدریج از کمک‌های اضطراری به سمت ایجاد سرمایه‌گذاری های بلندمدت حرکت کند. در همین راستا، دو طرف ۴۷ قرارداد و یادداشت تفاهم به ارزش تقریبی ۲۴ میلیارد ریال سعودی (حدود ۶.۴ میلیارد دلار) در بخش‌های انرژی، مخابرات، صنعت، زیرساخت و املاک امضا کردند.