در پی آغاز موج جدید حملات موشکی روسیه، صدای انفجارهای مهیب در کی‌یف و دنیپرو شنیده می‌شود و پدافند هوایی اوکراین برای مقابله با موشک‌های بالستیک روسیه به حالت آماده‌باش کامل درآمده است.

جوان آنلاین: منابع خبری از آغاز موج جدید حملات روسیه به پایتخت اوکراین خبر دادند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که با شلیک موشک‌های بالستیک روسیه به سمت اهدافی در کی‌یف، آژیرهای خطر در سراسر این شهر به صدا درآمده و انفجارهایی در شهر دنیپرو نیز گزارش شده است.

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، در تأیید این گزارش‌ها اعلام کرد که سیستم‌های پدافند هوایی پایتخت اوکراین برای مقابله با تهدیدات ماهوی فعال شده‌اند.

وی با اشاره به وقوع یک انفجار در منطقه «هولوسیفسکی» خبر از بروز آتش‌سوزی در این منطقه داد و تأکید کرد که تیم‌های امداد و نجات برای رسیدگی به وضعیت در منطقه «دارنیتسکی» اعزام شده‌اند.

بر اساس داده‌های اولیه، دست‌کم هفت موشک بالستیک پایتخت اوکراین را هدف قرار داده‌اند.

در همین راستا، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، پیش‌تر در پیامی در رسانه اجتماعی «ایکس»، با اشاره به دریافت اطلاعات جدید مبنی بر برنامه‌ریزی روسیه برای یک حمله گسترده، بر آمادگی کامل نیروهای اوکراینی تأکید کرد.

زلنسکی با اشاره به اجرای برنامه‌های لجستیکی با اولویت بالا نوشت: «اوکراین در حال آماده‌سازی برای مقابله با حمله احتمالی و وسیع روسیه است و بر روی راهکارهای تکمیلی برای تأمین تجهیزات و مهمات تمرکز کرده‌ایم.»

وی افزود که دولت اوکراین با همکاری نهادهای محلی، برنامه‌هایی ویژه‌ را برای تأمین کالاهای اساسی و تجهیزات در واکنش به حملات روسیه به زیرساخت‌های حیاتی نظیر خطوط ریلی، پل‌ها، جاده‌ها و انبارها تدوین کرده است.

یادآوری می‌شود که تنش‌های میان مسکو و کی‌یف از فوریه ۲۰۲۲، پس از به رسمیت شناختن جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک توسط ولادیمیر پوتین، به یک رویارویی نظامی گسترده تبدیل شد که تحت عنوان «عملیات ویژه» روسیه، همچنان ادامه دارد.