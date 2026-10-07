کد خبر: 1383190
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

تناقض‌گویی‌های ترامپ در آستانه انتخابات؛ ادعای دروغین پایان جنگ

ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر با ادعای بی‌اساسِ پایان دادن به تنش‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، از پیروزی‌های ساختگی در میدان جنگ و مالکیت احتمالی تنگه هرمز سخن گفت.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، روز سه‌ شنبه در جریان سخنرانی خود در ایالت مریلند، بار دیگر با استفاده از ادبیات جنگ‌طلبانه و تناقض‌گویی‌های مکرر مدعی شد که می‌توان به جنگ فرسایشی علیه ایران پایان داد؛ ادعایی که با واقعیت‌های میدانی و پیامدهای اقتصادی تجاوزات واشنگتن در تضاد کامل است.

ترامپ در حالی که از ساخت یک کارخانه کشتی‌سازی جدید در مریلند سخن می‌گفت، با ادعای کاذب پیروزی در برابر ایران گفت: «باید کار را تمام کنیم. خیلی زود متوجه خواهید شد که این کار به چه شیوه‌ای انجام شده است.»

وی در ادامه با ادعایی وقیحانه، تنگه هرمز را متعلق به ایالات متحده آمریکا خواند.

رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا که کشورش در پی تجاوزات بی‌پایه خود به ایران، با بحران افزایش قیمت انرژی و فشار بر بازارهای جهانی روبروست، با تناقض‌گویی در مورد نیاز آمریکا به نفت ایران مدعی شد: «دیگران به شدت به نفت ایران نیاز دارند، اما ما با حجمی بی‌سابقه در حال استخراج آن هستیم.»

وی همچنین با رویکردی تقاضامحور از رهبران جهان خواست تا هزینه اقدامات نظامی آمریکا در قبال ایران را بپردازند.

ترامپ در ادامه با تمجید از ابزارهای جنگی خود ادعا کرد که استفاده از ارتش آمریکا صرفاً در راستای «صلح و حسن‌نیت» بوده است.

وی همچنین با ادعای بی‌اساس مبنی بر اینکه حملات هوایی آمریکا به پایان برنامه هسته‌ای ایران منجر شده است، مدعی شد: «نیروی دریایی ما تضمین می‌کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

کارشناسان معتقدند رفتارهای متناقض ترامپ و نبود یک استراتژی ثابت در قبال ایران، از جمله نقاط ضعف اصلی سیاست خارجی این دولت است.

رویکرد او که ترکیبی از تهدیدهای نظامی و تلاش برای روایت‌سازی پیروزمندانه از تجاوزات است، تنها منجر به تعمیق بی‌اعتمادی و سردرگمی در معادلات منطقه‌ای شده است.

هم‌زمان، این رفتارهای تند و بی‌ثبات در میان بخشی از جمهوری‌خواهان و فعالان سیاسی آمریکا، از جمله نزدیکان ترامپ مانند «جی‌دی ونس»، نگرانی‌هایی را در مورد پیامدهای طولانی‌مدت این درگیری‌ها بر اقتصاد و انتخابات آتی برانگیخته است.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، دولت امریکا
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