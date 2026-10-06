«هشدار سیا» درباره جنگ داخلی در اسرائیل

جوان آنلاین: یک ارزیابی محرمانه منتسب به واحد «رد سل» در داخل سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) درست چند هفته پیش از انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل، تصویری متفاوت از آنچه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از «قدرت و پیروزی» ارائه می‌کند، ترسیم کرده است. گزارش سیا می‌گوید که فشار جنگ‌های طولانی، شکاف بر سر خدمت نظامی، بحران سیاسی، فرسودگی نیرو‌های ذخیره، فشار اقتصادی و کاهش حمایت خارجی، آن را به نقطه‌ای رسانده که یک «جرقه» می‌تواند به درگیری داخلی گسترده‌تر منجر شود.

«دراپ‌سایت نیوز» روز دو‌شنبه ۵ اکتبر یک ارزیابی از قول دو منبع امریکایی منتشر کرده که در آن به یک گزارش کارشناسی در واحد «رد سل» سیا با عنوان «Fracture From Within» اشاره می‌کند که در ماه اوت ۲۰۲۶ تهیه و طبقه‌بندی شده است. مأموریت واحد «رد سل» (Red Cell) یا «سلول قرمز» به چالش کشیدن ارزیابی‌های متعارف و بررسی سناریو‌های جایگزین است. دو منبع امریکایی که از محتوای گزارش سیا مطلع هستند گفته‌اند که تحلیلگران سیا درباره خطر «درگیری داخلی» یا حتی فروپاشی سیاسی هشدار داده‌اند. محور اصلی گزارش، مجموعه‌ای از فشار‌های همزمان است که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تشدید شده‌اند. ارزیابی سیا به هزینه‌های فزاینده جنگ و فشار اقتصادی، فرسودگی نیرو‌های ذخیره، مشکلات روانی ناشی از بازگشت نظامیان از جنگ طولانی، اختلاف بر سر معافیت یهودیان حریدی از خدمت سربازی و تشدید شکاف‌های سیاسی اشاره می‌کند. در این ارزیابی، مسئله خدمت نظامی حریدی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. دامنه اعزام مکرر نیرو‌های ذخیره در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از جامعه (حریدی‌ها) از خدمت نظامی معاف است، می‌تواند احساس بی‌عدالتی را تشدید کرده و به یکی از محرک‌های اصلی اعتراضات اجتماعی تبدیل شود. گزارش به بازگشت «تعداد زیادی از سربازان ذخیره از خط مقدم» اشاره دارد که بسیاری از آنها «از آسیب‌های روانی عمیق رنج می‌برند.»

خیال‌پردازی نیست

گزارش همچنین وضعیت سیاسی بنیامین نتانیاهو را در این چارچوب بررسی می‌کند و انتخابات پیش‌رو را نقطه‌ای حساس می‌داند؛ انتخاباتی که ممکن است شکاف میان اردوگاه‌های سیاسی را تشدید کند، به‌ویژه اگر نتیجه آن به بن‌بست ائتلافی یا اعتراض به روند سیاسی منجر شود. یک منبع اطلاعاتی امریکا که محتوای گزارش سیا را برای «دراپ‌سایت نیوز» توصیف کرده، با لحنی هشداردهنده گفته است: «با توجه به انتخابات پیش‌رو و شکاف‌های موجود در اسرائیل، باید نتیجه‌گیری آنها را جدی بگیریم که اسرائیل فقط یک جرقه با درگیری داخلی واقعی فاصله دارد.» به گفته یک منبع اطلاعاتی، «نویسندگان این گزارش، متخصصان اسرائیل هستند» و «این یک فرضیه‌پردازی خیالی نیست.» متغیر‌هایی که گزارش سیا آنها را برجسته کرده، پیش از این نیز از داخل ساختار سیاسی و نظامی اسرائیل مطرح شده بودند، موضوعی که نشان می‌دهد یک اجماع رو به افزایش در میان کارشناسان درباره چالش‌های پیش روی اسرائیل وجود دارد. گزارش سیا در حالی به بحران نیروی انسانی ارتش اشاره کرده که ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش، در ماه مارس هشدار داده بود که در صورت ادامه کمبود نیرو و حل نشدن مسئله خدمت حریدی‌ها، ارتش ممکن است «از درون فروبپاشد» و سامانه نیرو‌های ذخیره دیگر توان ادامه وضعیت موجود را نداشته باشد. ارتش آن زمان از کمبود حدود ۱۵ هزار نیرو، از جمله ۷ تا ۸ هزار نیروی رزمی، سخن گفته بود. به‌تازگی، بنی بن‌آری، فرمانده نیرو‌های ذخیره هم به «یدیعوت آحارونوت» گفته که ارتش هنوز با کمبود نیروی رزمی مواجه است و خدمت‌های طولانی‌مدت، که در مواردی به حدود ۱۰۰ روز در سال می‌رسد، توان نیرو‌های ذخیره را فرسوده می‌کند. او تأکید کرده است که نیرو‌های ذخیره با هزینه‌های شغلی، تحصیلی، خانوادگی و روانی این وضعیت روبه‌رو هستند.

۳ هفته به انتخابات اکتبر

همچنین اشاره گزارش سیا به حریدی‌ها نیز حائز اهمیت است؛ گروهی که معافیت آنان از خدمت نظامی به یکی از حساس‌ترین شکاف‌های اجتماعی اسرائیل تبدیل شده است. در شرایطی که یک بخش از جامعه برای چندمین بار و ماه‌ها به جبهه اعزام می‌شود، معافیت بخش بزرگی از یهودیان ultra-Orthodox به مسئله‌ای درباره «تقسیم نابرابر بار جنگ» تبدیل شده است؛ موضوعی که هم در گزارش سیا و هم در هشدار‌های فرماندهان نظامی برجسته شده است.

انتخابات ۲۷ اکتبر که فقط سه هفته به برگزاری آن باقی مانده، حساسیت‌ها درباره گزارش سیا را افزایش می‌دهد. پارلمان اسرائیل در ماه جولای منحل شد تا انتخابات کنست برای ۲۷ اکتبر تعیین شود. نظرسنجی‌ها تاکنون تصویری از پیروزی روشن هیچ‌یک از دو اردوگاه اصلی ارائه نمی‌کنند. گزارش‌های انتخاباتی روز‌های اخیر نشان می‌دهد ائتلاف نتانیاهو و مخالفان او هر دو برای رسیدن به حد نصاب ۶۱ کرسی با مشکل روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که احتمال مذاکرات فرسایشی ائتلافی یا حتی بن‌بست سیاسی را افزایش می‌دهد. نظرسنجی‌های داخلی نیز از کاهش اعتماد و خوش‌بینی خبر می‌دهند. شاخص «صدای اسرائیل» مؤسسه دموکراسی اسرائیل در سپتامبر نشان داد خوش‌بینی به آینده حاکمیت دموکراتیک از ۴۰ به ۳۶درصد کاهش یافته و خوش‌بینی به آینده امنیت ملی نیز به ۳۴ درصد رسیده است. در ژوئن نیز ۶۱ درصد پاسخ‌دهندگان گفته بودند نتانیاهو نباید در انتخابات آینده نامزد شود.