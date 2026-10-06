سلطان عمان و رئیس جمهور قزاقستان دیدار و بر حل اختلافات منطقه گفت‌و‌گو تاکید کردند.

جوان آنلاین: هیثم بن طارق سلطان عمان و قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش ایسنا، دو طرف ضمن تبادل نظر در خصوص روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن، درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفت‌و‌گو کردند.

هیثم بن طارق و رئیس جمهور قزاقستان بر اهمیت حل درگیری‌ها از طریق روش‌های مسالمت آمیز، سیاسی و دیپلماتیک تاکید کردند.

در جریان دیدار سران دو کشور، چند توافقنامه و یادداشت تفاهم در حوزه‌های مختلف امضا شد.

در پایان این دیدار سلطان عمان از رئیس جمهور قزاقستان برای سفر به عمان دعوت کرد.