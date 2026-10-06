کد خبر: 1383161
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

سوء استفاده ترامپ از اعتراضات فرانسه برای اسلام هراسی

3 رئیس جمهور آمریکا در واکنش به اعتراضات فرانسه، کوشید از آن برای اسلام هراسی سوء استفاده کند.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال، به نسخه پیچی برای اعتراضات مردمی در فرانسه روی آورد تا بتواند از آن علیه اسلام سوء استفاده کند.

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: آنچه در فرانسه رخ می‌دهد، ناشی از مهاجرت گسترده‌ای است که از کنترل خارج شده است. مسئله فرانسه مربوط به مدارس نیست؛ بلکه مربوط به تمایل اسلام برای به دست گرفتن کنترل کشوری است که زمانی کشوری بزرگ بود!

با ادامه اعتراضات دانش آموزی در فرانسه و گسترش آن، دولت فرانسه تصمیم گرفت کلاس‌های درس را تا پایان هفته تعطیل کند.

از سوی دیگر، نخست وزیر فرانسه نیز در سخنانی با هدف انحراف افکار عمومی از مشکلات عدیده در این کشور، مدعی شد: جناح چپ افراطی در تلاش است تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، از طریق اعتراضات دانشجویی هرج و مرج ایجاد کند.

این در حالیست که روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» پیشتر اعلام کرد که از زمان آغاز اعتراضات در فرانسه، بیش از ۶ هزار نفر در این کشور بازداشت شدند.

وزیر آموزش و پرورش فرانسه نیز روز یکشنبه و در پی تداوم اعتراضات دانش‌آموزان در این کشور اعلام کرد که در پی یک هفته درگیری میان پلیس ضدشورش و دانش‌آموزان دبیرستانی که هم‌زمان با گسترش اعتراضات سراسری نسبت به وضعیت کلاس‌های درس رخ داد، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دبیرستان همچنان به‌صورت جزئی یا کامل تعطیل خواهند ماند.

اعتراضات دانش‌آموزان فرانسوی حدود ۱۰ روز پیش در مدارس حومه پاریس با موضوع بهبود شرایط آموزشی، کمبود معلم و کلاس‌های شلوغ آغاز و در فاصله‌ای کوتاه به موجی سراسری تبدیل شد؛ موجی که اکنون با تعطیلی صد‌ها مدرسه، ورود دانشجویان و معلمان و درگیری خشونت‌بار با پلیس ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است

برچسب ها: ترامپ ، فرانسه ، اسلام هراسی
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