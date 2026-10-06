پاکستان موشک کروز دوربرد آزمایش کرد

جوان آنلاین: روابط عمومی ارتش پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز با موفقیت، نسخه ارتقا یافته و دور برد موشک کروز زمین به زمین «فتح-۴» را که به دست متخصصان داخلی ساخته شده است، آزمایش کرد.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است: این سامانه تسلیحاتی که به سیستم پیشرفته و سامانه‌های ناوبری فوق مدرن مجهز است، قادر است اهداف را در فواصل دورتر با دقت و قدرت تخریب بالا هدف قرار دهد.

ارتش پاکستان افزود: آزمایش موشکی امروز همچنین پارامتر‌های فنیِ زیرسامانه‌های مختلفی را که برای افزایش دقت و ارتقای قابلیت بقا در میدان نبرد به کار گرفته شده‌اند، مورد تایید قرار داد.

ارتش پاکستان یکشنبه هفته گذشته (۵ مهر ۱۴۰۵) نیز اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور برای اولین بار شلیک موشک کروز از زیردریایی جدید خود با قابلیت انهدام هدف دوربرد را با موفقیت آزمایش کرده است.

آزمایش این موشک از سوی اسلام‌آباد درحالی است که آنها در خرداد ماه سال گذشته درگیر یک جنگ چند روزه با هند شدند که به علت اتهام‌های وارد شده از سوی دهلی‌نو به پاکستان مبنی بر حمایت ادعایی از تروریسم آغاز شد.

همچنین مرز‌های پاکستان و افغانستان طی دو سال اخیر بسیار پرتنش و با درگیر‌هایی همراه بوده که تلفات زیادی را به بار آورده است.