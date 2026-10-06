«نفت ترسناک» در صدای امریکا!

جوان آنلاین: ترامپ هر روز می‌گوید «تنگه‌هرمز باز است» ولی حالا صدای امریکا از قول مدیرعامل شرکت آرامکو عربستان می‌گوید ذخایر نفت جهان «به‌شکل ترسناکی کم» شده است و بازار‌ها در خطر وخامت بیشترند، مگر آنکه تنگه هرمز باز شود! یک فعال رسانه‌ای امریکا نیز نوشت: «در میان متن یک بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری درباره اعمال تحریم‌ها، اعترافی واضح وجود دارد که نشان می‌دهد ایران بابت عبور و ترانزیت، از برخی کشور‌ها و شرکت‌ها پول دریافت می‌کند». در تأیید این خبر‌ها و تکذیب ادعا‌های خود ترامپ همین بس که ترامپ، در کمتر از یک ماه مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای دستوری اجرایی امضا کرد که محدودیت‌های استفاده از گازوئیل موسوم به «قرمز» را که فقط برای مصارف غیرجاده‌ای مانند کشاورزی و ساخت‌وساز مجاز است کاهش می‌دهد و از این پس گازوئیل قرمز می‌تواند به‌شکل گسترده‌تری در جاده‌ها و بزرگراه‌های عمومی امریکا استفاده شود. بلومبرگ نیز دلیل دیگری برای کمبود نفت آورد و گزارش داد «با تمام آزادسازی‌ها و خبر‌های مثبت، نفت نتوانسته است زیر ۱۰۰ دلار بیاید. موجودی‌های نفت ته‌کشیده و هزینه‌ها بی‌سابقه سرسام‌آور است». ویتول غول تجارت نفت نیز هشدار داد «بدون صادرات ۲ میلیون دلاری محصولات نفتی خاورمیانه، با سناریوی نفت ۲۰۰ دلاری مواجه می‌شویم. در غرب، ذخایر نفتی آنچنان زیادی برای برداشت و تخلیه وجود ندارد»!

همزمان سایت کپلر که گفته شد یکی از مدیرانش یک ایرانی‌الاصل سلطنت‌طلب است هر روز گزارش می‌دهد که میزان صدور نفت از منطقه به حالت قبل از جنگ رسیده حتی در مقطعی فراتر هم رفته است!

در کنار این خبر‌های نفتی یک اقتصاددان و استراتژیست حوزه اقتصاد کلان و ژئوپلیتیک درباره خبر شیوع طاعون و واکنش روبیو وزیر خارجه امریکا به آن نوشت: «باید دوباره دنیا را وارد قرنطینه کنیم تا تقاضا برای نفت را نابود کنیم. این تنها گزینه‌ای است که برای پایین آوردن قیمت نفت باقی مانده»!

تنگه هرمز باور‌های بلندمدت بازار نفت را دگرگون کرد، به طوری که طی هفته‌های اخیر برخی تحلیلگران و رسانه‌های وابسته به دشمن تلاش کرده‌اند این گزاره را جا بیندازند که «اهرم هرمز از دست ایران خارج شده» و تهران دیگر نمی‌تواند از موقعیت ژئوپلیتیکی این تنگه برای اعمال فشار بر امریکا استفاده کند. این ادعا بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد انرژی باشد، بخشی از جنگ روانی و رسانه‌ای علیه ایران است. با تداوم انسداد تنگه هرمز و کاهش عبور نفتکش‌ها از این مسیر، حتی آزادسازی ذخایر استراتژیک رژیم تروریستی امریکا نیز نتوانست کارساز باشد، به طوری که براساس آمار منتشره، ذخایر راهبردی نفت امریکا به پایین‌ترین سطح در ۴۴ سال گذشته سقوط کرد و موجودی این ذخایر به حدود ۸/۲۸۳ میلیون بشکه رسید که از اکتبر ۱۹۸۲ تاکنون مشاهده نشده بود. مدیرعامل غول نفتی آرامکو هم هشدار داده ذخایر جهانی نفت به سطحی «به‌شدت نگران‌کننده» رسیده است، حتی پس از بازگشایی کامل تنگه هرمز، بازسازی ذخایر ممکن است تا دو سال زمان ببرد.

تنش‌های ژئوپلیتیک در خلیج فارس و اختلال تردد از تنگه هرمز در هشت ماهه گذشته، یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های نفتی را در بازار جهانی نفت ایجاد کرده است و براساس شواهد بازار با تداوم اختلال‌ها و کاهش ذخیره‌سازی‌ها، افزایش قیمت‌ها شتاب بیشتری می‌گیرند. رژیم تروریستی امریکا و نیروی نیابتی‌اش اعم از اروپا، رژیم صهیونیستی و کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس که مدعی عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز بودند یا از راه‌های میانبر نفت عربستان را صادر می‌کردند، اکنون به بن‌بست رسیده‌اند و علناً نسبت به وضعیت خطرناک ذخایر نفتی جهان هشدار می‌دهند.

کاهش صادرات از ۵/۱۴ میلیون بشکه به کمتر از ۵میلیون بشکه در روز، تنها در دو هفته، نشان می‌دهد که استراتژی امریکا برای «عادی‌سازی» عبور از تنگه هرمز شکست خورده و ایران عملاً کنترل خود بر این آبراه را تثبیت کرده است. امریکا اکنون در وضعیتی گرفتار شده که هر روز باید هزینه حملات پیش‌دستانه را بپردازد. این یک جنگ فرسایشی است که در آن زمان به نفع امریکا نیست.

ذخایر نفت امریکا به پایین‌ترین سطح در۴۴سال اخیر

ذخایر راهبردی نفت امریکا به پایین‌ترین سطح در ۴۴ سال گذشته سقوط کرد و موجودی این ذخایر به حدود ۸/۲۸۳ میلیون بشکه رسید که از اکتبر ۱۹۸۲ تاکنون مشاهده نشده بود. وضعیتی که در بحبوحه ادامه اختلالات بازار جهانی انرژی و آزادسازی گسترده نفت از ذخایر اضطراری امریکا برای مهار تبعات بحران تنگه هرمز نگرانی‌ها درباره کاهش حاشیه امن انرژی واشینگتن را افزایش داده است.

داده‌های رسمی اداره اطلاعات انرژی امریکا رقم دقیق ذخایر را در پایان این هفته ۷۶۷/۲۸۳ بشکه اعلام کرده است. این میزان در یک هفته حدود ۸۰۰هزار بشکه کاهش یافته است. همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ذخایر راهبردی امریکا حدود ۹/۱۲۲ میلیون بشکه، معادل ۲/۳۰ درصد، کاهش داشته است. دولت امریکا در ماه مارس با شروع جنگ متعهد شد در چارچوب برنامه هماهنگ آژانس بین‌المللی انرژی، در مجموع ۱۷۲میلیون بشکه از ذخایر راهبردی خود را وارد بازار کند.

وزارت انرژی امریکا در تازه‌ترین اقدام نیز پیشنهاد وام‌دهی تا ۴۰ میلیون بشکه نفت دیگر از ذخایر راهبردی را مطرح کرده است. این اقدام آخرین بخش از تعهد ۱۷۲ میلیون بشکه‌ای امریکا در چارچوب برنامه هماهنگ آزادسازی ذخایر عنوان شده است. کاهش ذخایر راهبردی امریکا در شرایطی رخ می‌دهد که بازار نفت همچنان تحت تأثیر اختلال در مسیر‌های حمل‌ونقل، افزایش هزینه بیمه و حمل نفتکش‌ها و نااطمینانی درباره تردد نفتکش‌ها در منطقه خلیج فارس قرار دارد.

رویترز گزارش داده که با وجود افزایش جریان نفت از خاورمیانه، مشکلات لجستیکی همچنان عامل اصلی بالا ماندن قیمت نفت محسوب می‌شوند.

ذخایر نفت جهان به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است

کاهش ذخایر نفت جهان نگرانی‌هایی را برای امریکا و اروپا و کشور‌های عربی تأمین‌کننده نفت به وجود آورده است، به طوری که امین الناصر، مدیرعامل آرامکو هشدار داد اختلال ایجاد شده در بازار انرژی پس از آغاز جنگ با ایران، ذخایر نفت جهان را به سطحی «به‌شدت نگران‌کننده» رسانده و این مسئله، پایداری بازار‌ها را به‌شدت با خطر مواجه کرده است.

امین الناصر در «انجمن اطلاعات انرژی» در لندن گفت: جهان در آغاز بحران حدود ۱۰ میلیارد بشکه ذخایر نفتی در اختیار داشت، اما در جریان بحران اخیر نزدیک به ۳ میلیارد بشکه از عرضه نفت جهان از دست رفته است. رقمی معادل حدود نیمی از نفت خام و فرآورده‌هایی که در این مدت به‌طور معمول باید از تنگه هرمز عبور می‌کرد.

وی افزود: برای جبران این اختلال، تاکنون بیش از یک میلیارد بشکه از ذخایر نفتی جهان وارد بازار شده است. بخش عمده این برداشت نیز نه از ذخایر استراتژیک دولت‌ها، بلکه از موجودی تجاری شرکت‌ها صورت گرفته است.

مدیرعامل آرامکو اذعان کرد: اکنون کمتر از ۶میلیارد بشکه ذخایر تجاری باقی مانده که بخش عمده آن نیز عملاً قابل برداشت و عرضه فوری نیست؛ به همین دلیل حاشیه امن بازار جهانی نفت به‌شدت کاهش یافته است. ناصر تأکید کرد که آزادسازی ذخایر اضطراری ممکن است بازار را برای مدتی آرام کند، اما نمی‌تواند مشکل بلندمدت کمبود عرضه را حل کند: ذخایر اضطراری شاید یک زمستان برای ما زمان بخرند، اما عرضه بلندمدت را ترمیم نمی‌کنند.

به گفته او، تا زمانی که تنگه هرمز به‌طور کامل بازگشایی نشود و اعتماد به مسیر‌های انتقال انرژی بازنگردد، فشار هم بر بازار نفت خام و هم بر بازار فرآورده‌هایی مانند دیزل و سوخت جت ادامه خواهد داشت. وی افزود: تا زمانی که تنگه هرمز بازگشایی نشود، این واقعیت تلخ وجود خواهد داشت که فشار‌ها بر هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار نفت، به شدت تشدید می‌شود.

مدیرعامل آرامکو اعلام کرد که برای جبران بخشی از کمبود عرضه، تاکنون بیش از یک میلیارد بشکه از ذخایر نفتی جهان مصرف شده که بخش عمده این برداشت از ذخایر تجاری مستقر در خشکی انجام گرفته است. براساس برآورد‌های مطرح‌شده، کمتر از ۶ میلیارد بشکه ذخایر تجاری در جهان باقی مانده است. با این حال بخش قابل‌توجهی از این ذخایر در عمل به‌راحتی قابل دسترس نیست.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پس از برداشت ۱۰۰ میلیون بشکه‌ای از ذخایر اضطراری نفت و گازوئیل با هدف کنترل قیمت‌ها، بازار همچنان با فشار روبه‌رو است. الناصر خاطرنشان کرد: قیمت نفت پالایش‌شده به‌شدت افزایش یافته و وضعیت بازار را در معرض خطر قرار داده است.

وی هشدار داد که حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز، کشور‌های مصرف‌کننده انرژی تا سال‌های آینده (حداقل دو سال) برای بازسازی ذخایر استراتژیک خود با چالش مواجه خواهند بود.

بحران سوخت امریکا عمیق‌تر شد

به گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا در پی افزایش شدید قیمت سوخت و فشار بر مصرف‌کنندگان در این کشور، دسترسی به نوعی گازوئیل معاف از مالیات را گسترش داد.

قیمت گازوئیل در امریکا پس از اختلالات ناشی از جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران و حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، به رقم بی‌سابقه حدود ۵۰/۶ دلار در هر گالن رسیده است.

ترامپ با امضای فرمان اجرایی جدید، محدودیت مربوط به استفاده از «گازوئیل قرمز» را کاهش داده است. این نوع گازوئیل که برای مصارف خارج از جاده، از جمله کشاورزی و ساخت‌وساز، استفاده می‌شود، از مالیات سوخت جاده‌ای معاف است.

با این حال، کارشناسان معتقدند کاهش مالیات به‌تنهایی مشکل اصلی بازار گازوئیل امریکا را حل نمی‌کند، چراکه جهش قیمت‌ها عمدتاً ناشی از کاهش عرضه، اختلال در پالایشگاه‌ها و پایین آمدن ذخایر جهانی است. بحران گازوئیل در حالی تشدید شده که کشور‌های گروه هفت نیز تحت فشار امریکا با آزادسازی مجموعاً ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری موافقت کرده‌اند، اقدامی که هدف آن کاهش فشار بر بازار جهانی سوخت است.

این اقدامات در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا در حالی انجام می‌شود که افزایش هزینه سوخت و هزینه زندگی به یکی از نگرانی‌های اصلی رأی‌دهندگان در این کشور تبدیل شده و دولت ترامپ تحت فشار قرار گرفته است.