دبیر کل حزب الله لبنان گفت: آزادسازی جنوب لبنان در مقابل چشمان ماست و اسرائیل حتی پس از مدتی قادر به ماندن در جنوب نخواهد بود.

جوان آنلاین: به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی در مراسم افتتاحیه موسسه حفظ و نشر آثار شهید حسن نصرالله گفت: تقویت ۲۳ ساله زیرساخت‌های جبهه مقاومت و تدوین نقشه راه عزت، آزادی و سعادت توسط شهید والامقام سید حسن نصرالله، میراثی راهبردی و جاودان را برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشته است.

وی افزود: صیانت از این گنجینه گران‌بها و ثبت اندیشه‌های والای فکری، فرهنگی، سیاسی و عملیاتی ایشان در قالبی گردآوری‌شده و دسته‌بندی‌شده، ضرورت حیاتی جبهه مقاومت به شمار می‌رود.

شیخ نعیم تاکید کرد: مدون‌سازی این میراث زنده و گردآوری آثار شفاهی و مکتوب ایشان، بستر بهره‌برداری عمیق پژوهشگران، دانشگاه‌ها و نهاد‌های راهبردی را فراهم ساخته و امتداد گفتمان مقاومت در عرصه عمومی و رسانه‌ای را تضمین می‌کند. رویکرد جهادی، رویکردی جامع است و ما باید این مضامین و جزئیاتی را که سید نصرالله در طول این دهه‌ها ارائه کرده است، جمع‌آوری و درک کنیم؛ جزئیاتی که به ما اجازه داده تا عملاً قدرت واقعی در مقابله با چالش‌ها را تجربه کنیم.

دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه گفت: تثبیت و استمرار ساختار عظیم مقاومت اسلامی در لبنان و منطقه، بر دو سرفصل راهبردی و بنیادین «پایبندی به اسلام ناب محمدی» و «تربیت بر مبنای فرهنگ جهاد» استوار شده است.

وی تاکید کرد: تبیین روزآمد و معاصر معارف اسلامی توسط شهید والامقام سید حسن نصرالله، الگویی جامع برای تربیت نسل‌ها و تحقق سعادت دنیوی و اخروی ارائه داده است.

شیخ نعیم گفت: نهادینه‌سازی روحیه و تربیت جهادی به عنوان رکن اصیل صیانت از عزت، حاکمیت، سرزمین و حقوق حقّه ملت‌ها، تنها راهبرد کارآمد در مواجهه مستمر با جبهه استکبار و دشمنان امت اسلامی به شمار می‌رود.

دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه تصریح کرد: مکتب جهاد کربلایی که بر پایه فداکاری و سیره امام حسین (ع) و پیام‌رسانی و ساختارسازی حضرت زینب (س) بنا شده، شالوده اصلی تربیت انسان‌های آزاده و احقاق حق در جامعه است. شهید سید حسن نصرالله با الهام از این آموزه‌ها و فرموده امام خمینی (ره)، فرهنگ عاشورا را نه فقط در ایام محرم، بلکه در سراسر زندگی جهادی خود عینیت بخشید و توانمندی مؤثری برای مواجهه با چالش‌های بزرگ ایجاد کرد.

وی افزود: همین راستا، گردآوری، احصا و آسیب‌شناسی اندیشه‌ها و آثار شهید نصرالله به‌عنوان منشور تربیتی دهه‌های گذشته یک ضرورت اساسی است. در کنار فرهنگ جهاد عاشورایی، اصل «ولایت و ولایت‌مداری» نیز نه به‌عنوان یک مسئله نوظهور، بلکه به‌عنوان یکی از ارکان و اصول بنیادین دین، زیربنای حرکت جامعه اسلامی و جریان مقاومت قرار دارد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه گفت: تأکید بر «ولایت‌مداری» به عنوان رکن اصیل ایمان و پیوند ناگسستنی با منظومه اندیشه‌ای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، نقشه راه بنیادی مکتب سیدالشهدای مقاومت را ترسیم می‌سازد. در این منظومه جامع، باور راسخ به «آرمان مهدویت»، فرهنگ انتظار و تحقق وعده لایتغیر الهی در وراثت مستضعفان بر زمین، یقین به پیروزی نهایی جبهه حق بر مستکبران عالم را رقم زده است. علاوه بر این، نگاه راهبردی شهید سید حسن نصرالله به «وحدت امت اسلامی»، تعمیق برادری میان شیعه و سنی و ترسیم افق‌های والای همبستگی انسانی، پایگاهی فراملی و محبوبیت بی‌نظیری برای گفتمان مقاومت در سراسر جهان اسلام و میان تمامی آزادی‌خواهان بشریت پدید آورده است.

وی گفت: اگر بخواهیم مقاومت را در دوران مدرن تعریف کنیم، باید بگوییم که رهبر برجسته مقاومت، سید حسن نصرالله است، زیرا او پایه‌های دفاع و مقاومت را بنا نهاد و با همه مبارزان مقاومت در سراسر جهان برای تقویت وحدت و همکاری تلاش کرد.

شیخ نعیم قاسم بیان کرد: من به مردم عزیز عراق، مرجعیت آنها و نیرو‌های بسیج مردمی به خاطر موفقیتشان در اخراج اشغالگر آمریکایی از عراق درود می‌فرستم. آنها با فداکاری‌ها و پایداری خود توانستند اشغالگران آمریکایی را از کشور خود بیرون برانند.

وی افزود: آزادسازی جنوب لبنان در مقابل چشمان ماست و اسرائیل حتی پس از مدتی قادر به ماندن در جنوب نخواهد بود. این مقاومت که پایدار مانده است، نمونه‌ای افسانه‌ای از تاب‌آوری را به نمایش گذاشته است.

وی تصریح کرد: پایداری مقاومت، برکتی از سرور شهیدان امت و هدایت‌های او و از این ملت پاک و عزیز است. تا زمانی که تجاوز وجود دارد، مقاومت تداوم خواهد داشت. راه حل در خروج خفت بار دشمن و همراه آن آمریکا به عنوان حامی این رژیم است که با تمام توان از آن برای حمله به منطقه ما حمایت می‌کند.

شیخ نعیم قاسم گفت: در مورد مسائل داخلی لبنان، ما آماده همکاری هستیم، اما بدون دیکته‌های خارجی.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: جنگ دور‌های زیادی دارد، اما دور آخر متعلق به صاحبان حق سرزمین، کسانی است که راه مجاهدین و شهدا را دنبال می‌کنند. فداکاری‌های مردم فلسطین عظیم است و بی‌عدالتی اسرائیلی-آمریکایی-غربی خارق‌العاده و غیرطبیعی است. با این حال، با شرافت این مردم و فداکاری‌هایشان، پیروزی حتمی است. از خداوند متعال می‌خواهم که آنها را در فلسطین اشغالی، در غزه، کرانه باختری و قدس موفق کند تا به بالاترین درجات و مقام‌ها برسند و آزاد شوند و دیگران را آزاد کنند.