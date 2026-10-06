لاوروف: تبعات اقتصادی جنگ علیه ایران جهانی است

جوان آنلاین: سرگئی لاوروف در مصاحبه با ریانووستی خاطرنشان کرد: درگیری پیرامون ایران تأثیری بسیار منفی بر اقتصاد جهانی دارد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: جنگ علیه ایران پیامد‌های منفی برای کل اقتصاد جهان به همراه دارد.

این مقام روس به برگزاری نشست فرمت مسکو درباره افغانستان اشاره کرد و افزود: تصویب نشدن سند نهایی نشست فرمت مسکو درباره افغانستان ناخوشایند است، اما فاجعه نیست. افغانستان و پاکستان قطعا خواهان عادی‌سازی روابط هستند و روسیه نیز به حل‌وفصل مسائل میان دو کشور کمک می‌کند.

لاوروف با بیان اینکه گزارش‌ها درباره آماده شدن سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای جنگ با روسیه را شنیده‌ایم و هوشیار هستیم، گفت: مقامات ناتو پیش‌تر به مسکو اطمینان داده بودند که در تدارک حمله به روسیه نیستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به‌روشنی اعلام کرده است که در صورت حمله به منطقه کالینینگراد یا هر منطقه دیگری از روسیه، پاسخ ما چه خواهد بود.

وی گفت: روسیه و برخی کشور‌های عضو اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) از تلاش غرب برای ایجاد بلوک‌های انحصاری در آسیا نگران هستند.

وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر اینکه درگیری اوکراین باید با برطرف کردن تمامی ریشه‌ها و عوامل اصلی آن حل‌وفصل شود، افزود: تیمور شرقی قصد دارد در روسیه سفارت افتتاح کند و مسکو از این تصمیم استقبال می‌کند.