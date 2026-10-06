کد خبر: 1383137
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
خروس‌ها بلژیک را با کامبک غافلگیر کردند 

ایتالیا در مسیر درخشش 

1 فرانسه و ایتالیا با پیروزی فیفادی ماه اکتبر را به پایان رساندند و برای صعود به دور حذفی لیگ ملت‌های اروپا ماه آینده نیز باید به تلاش‌شان ادامه دهند. 
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: فرانسه و ایتالیا با پیروزی فیفادی ماه اکتبر را به پایان رساندند و برای صعود به دور حذفی لیگ ملت‌های اروپا ماه آینده نیز باید به تلاش‌شان ادامه دهند. 
آتزوری دومین برد خود با روبرتو مانچینی را در لیگ ملت‌ها مقابل ترکیه جشن گرفت. ایتالیایی‌ها در بولونیا میزبان ترکیه بودند و همانند بازی رفت این تیم را شکست دادند. برد ۳ بر یک با گل‌های اسکاماکا، کالافیوری و اسپوزیتو به دست آمد. شکست ۲ بر صفر به بلژیک، هواداران ایتالیا را به شدت نگران کرده بود، اما برد ۴ بر یک مقابل ترکیه در هفته دوم قدری از فشار و انتقاد‌ها کم کرد. با این حال تساوی برابر فرانسه هم نتیجه بدی برای ایتالیا نیست و در پیروزی دوم برابر شاگردان مونتلا، ایتالیا را با هفت امتیاز به رده دوم گروه اول رساند. ماه آینده نیز دو بازی سخت با فرانسه و بلژیک در انتظار مانچینی و شاگردانش خواهد بود. 
ایجاد ۹ تغییر در ترکیب اصلی باعث شد تا سرمربی ایتالیا از عملکرد شاگردانش راضی باشد: «با وجود تغییرات، طبیعتاً خستگی هم وجود داشت. در آغاز بازی کمی به دردسر افتادیم، اما بازیکنان ما برای بازگشت به مسیر درست کارشان را عالی انجام دادند و در حالی که بازی با نتیجه تساوی یک - یک دنبال می‌شد، باز هم موفق به گلزنی شدند. با توجه به اینکه این چهارمین بازی ما در این مقطع کوتاه بود، بازی خوبی بود. تنها نکته قطعی این بود که بخشی از آن روان بودن بازی را از دست دادیم که این موضوع با توجه به تغییرات زیادی که اعمال کرده بودیم، کاملاً قابل پیش‌بینی و انتظار بود.»
 رقابت برابر 
عملکرد ضعیف ترکیه، ثبت چهار باخت و قعرنشینی در گروه هم باعث نشد مونتلا، سرمربی این تیم از بازیکنانش انتقاد کند: «از نظر تاکتیکی بازی بسیار خوبی انجام دادیم. مسابقه‌ای برابر بود و شاید حتی کمی بیشتر از ایتالیا در جریان بازی برتری داشتیم. نتیجه آن چیزی نبود که می‌خواستیم. گاهی وقتی درباره سطح مسابقات صحبت می‌کنم، احساس می‌کنم حرف‌هایم اشتباه برداشت می‌شود. وقتی در چنین سطحی برابر رقبا بازی می‌کنیم، می‌توانیم با امید زیادی به آینده نگاه کنیم. با بازیکنان جوانمان مقابل ایتالیا رقابتی کاملاً برابر داشتیم. کمبود گل داشتیم. در فوتبال مدرن، لحظه‌ها تفاوت ایجاد می‌کنند. شما می‌توانید ۴۰ بار وارد محوطه جریمه حریف شوید و حریف ۲۶ بار وارد محوطه شما شود، اما اگر نتوانید از موقعیت‌ها استفاده کنید، نتیجه علیه شما رقم می‌خورد. در این سطح، حریفان اشتباهات کوچک شما را نمی‌بخشند.»
 دو نیمه متفاوت 
خروس‌ها با ۱۰ امتیاز و صدرنشینی، شانس اول صعود از گروه اول هستند. تیم‌ملی فرانسه بعد از اینکه مقابل ایتالیا امتیاز از دست داد، در استادیو فرانس بلژیک را ۴ بر یک مغلوب کرد تا اولین پیروزی خانگی این تیم با هدایت زین‌الدین زیدان به ارمغان بیاید. این برد پرگل در حالی به دست آمد که ابتدا بلژیکی‌ها در نیمه‌اول پیش افتادند و فرانسه برای کامبک زدن به حریف هوادارانش را تا دقیقه ۷۷ منتظر گذاشت. پس از آن بود که دزیره دوئه، شرکی و میشل اولیسه (دو گل) طوفان به پا کردند. 
زیزو از گلزنان تیمش در این بازی تمجید کرد: «نیمه دوم در مقایسه با نیمه اول بسیار متفاوت بود، هرچند نیمه اول هم کاملاً بد نبود. در دقایق پایانی و در یک‌سوم نهایی زمین، تهاجم لازم را نداشتیم و این مسئله در بازی‌های دیگرمان نیز دیده شد. از بازیکنانی که به‌عنوان یار تعویضی وارد زمین شدند، خوشحالم، اما واکنش مثبت فقط از سوی آنها نبود و کل تیم چنین واکنشی نشان داد. این اردوی ملی را با شرایطی بسیار مثبت به پایان رساندیم و واقعاً حیف بود که آن را بدون پیروزی تمام کنیم. عملکرد اولیسه استثنایی بود.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، ورزش ، فرانسه
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