دکتر علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی، در پیام‌های جداگانه درگذشت مادر گرامی دکتر سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین درگذشت خواهر گرامی دکتر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، را تسلیت گفت.

جوان آنلاین: در متن پیام تسلیت دکتر علی منتظری به دکتر سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و عضو هیأت امنای جهاددانشگاهی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خبر درگذشت مادر گرامی و مؤمنه‌تان موجب تأثر و تأسف شد. فقدان مادر، این نعمت گرانقدر الهی و مظهر مهر و عطوفت، مصیبتی جانکاه و اندوهی سنگین برای فرزندان و خانواده است که جز با توکل بر خداوند و صبر بر تقدیر و مشیت الهی، تحمل آن دشوار است.

این مصیبت را به جنابعالی، خانواده محترم و سایر بازماندگان آن مرحومه صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه، رحمت واسعه و مغفرت الهی و همنشینی با صالحان و برای جنابعالی و عموم بازماندگان، صبر جمیل، اجر و سلامتی مسئلت دارم.

امیدوارم الطاف بی‌کران الهی، آرامش‌بخش دل‌های داغدار و تسلی‌بخش خاطر جنابعالی و خانواده محترم باشد.

همچنین در پیام دیگر دکتر علی منتظری، به دکتر سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خبر درگذشت خواهر گرامی‌تان، موجب تأثر و تأسف شد.

این مصیبت را به جنابعالی، خاندان محترم عراقچی و عموم بازماندگان آن مرحومه تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت و مغفرت الهی و علو درجات و برای جنابعالی و خانواده معزز، صبر و شکیبایی و اجر فراوان مسئلت دارم.

امیدوارم در پرتو الطاف الهی و عنایات اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، روح آن مرحومه قرین رحمت واسعه حق تعالی و دل‌های داغدار بازماندگان مشمول آرامش و تسلی الهی باشد.